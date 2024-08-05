İlkay Gündoğan, Arda Güler'e dert yandı: "Beynini kullanmıyor"

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan maçın ardından İlkay Gündoğan'ın Arda Güler ile yaptığı sohbet dikkat çekti.

Barcelona hazırlık maçında Real Madrid'i yendi

Maçın ardından Arda ile İlkay kısa bir sohbet yaptı

İlkay'ın Arda'ya söyledikleri dikkat çekti

NE OLDU? Real Madrid ile Barcelona, Amerika'da düzenlenen hazırlık maçında kozlarını paylaşırken milli futbolcumuz Arda Güler ile Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sahada birbirine rakip oldu. Karşılaşma 2-1 Barcelona üstünlüğüyle sonuçlandı. İlkay Gündoğan'ın galibiyetin ardından maçı kaybeden Arda Güler'e dert yanması dikkat çekti.

NE SÖYLENDİ? İlkay Gündoğan ile Arda Güler'in maçın ardından sohbet ettiği bir video sosyal medyada gündem oldu. Bu videoda İlkay Gündoğan kendi takım arkadaşlarından birini kastederek Arda Güler'e şunları söylüyordu: "Beynini kullanmıyor, beynini kullanması lazım. Al ver, al ver, ne olacak?"

BÜYÜK RESİM: 19 yaşındaki Arda Güler, 2-1 mağlup oldukları maçın 90 dakikasında sahada kaldı ve takımının tek golünün asistini yaptı. İlkay Gündoğan ise karşılaşmaya 77. dakikada Marc Bernal'ın yerine dahil oldu.

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Real Madrid'in tek golünü Arda'nın asistinde 82. dakikada Nico Paz kaydederken Barcelona'nın gollerini 42. ve 54. dakikalarda Pau Victor attı.