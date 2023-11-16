İlkay Gündoğan, Antonio Rüdiger'in Arda Güler hakkındaki düşüncelerini açıkladı

İlkay Gündoğan, övgüyle bahsettiği Arda Güler hakkında Real Madrid'in yıldızı Antonio Rüdiger ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

Arda Güler bir kez daha sakatlandı

Ancak meslektaşları geleceğinin parlak olduğunu düşünüyor

İlkay Gündoğan onu Mesut Özil'e benzetiyor

NE OLDU? Almanya ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği hazırlık maçından önce İlkay Gündoğan, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın yıldızı, Almanya hakkında yaptığı yorumların yanı sıra Arda Güler ve Galatasaray ile ilgili de konuştu.

NE SÖYLENDİ? İlkay Gündoğan, Arda Güler hakkında konuşurken Antonio Rüdiger ile arasında geçen sohbetten bahsetti: "Arda Güler Real Madrid’e gitti, çok yetenekli futbolcu. Hatta burada Antonio Rüdiger ile bazen konuşuyoruz. O da Arda'yı çok beğeniyor, tabii fiziksel olarak eksiklikleri var. İki sakatlıkla Real Madrid dönemine çok iyi başlamadı ama çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hatta Mesut Özil de aynı şeyi söylemişti. Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler’dir. Onun geleceğini parlak görüyorum."

DAHA FAZLASI: İlkay Gündoğan, Galatasaray hakkında ise şunları söyledi: "Galatasaray’ı ilk maçta çok iyi buldum. Bayern Münih’ten daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir Galatasaray takımı gördüm. Çok iyi futbol. En azından 1 puan aslında 3 puanı hak eden bir Galatasaray gördüm. Ama Avrupa’da futbol bazen tuhaf yani. Her zaman hak ettiğini alamıyorsun özellikle Şampiyonlar Ligi’nde. Şampiyonlar Ligi’nde benim tecrübem çok iyi de oynasan girdiğin pozisyonları değerlendiremezsen, rakip bir kez gelip gol atıyor ve maçı kaybedebilirsin."

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SIRADA NE VAR? Almanya ile Türkiye, 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.