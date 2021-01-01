İlkay Gündoğan'ın hayali Xavi ve Iniesta

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Xavi ve Iniesta ile birlikte oynamayı hep hayal ettiğini belirtti.

Manchester City'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İlkay Gündoğan, Goal ve SPOX'a bir röportaj verdi. Son olarak Manchester City'nin Tottenham'ı 3-0 yendiği maçta 2 gol atan İlkay, Premier Lig'de ayın oyuncusu seçilmişti. İlkay, Pep Guardiola ve Covid-19'ın İngiltere'deki yaşama etkisi ile ilgili açıklamalar yaptı.

İleride teknik direktör olma isteği konusunda konuşan İlkay; "Bir süre önce antrenörlük diplomamı almak için hangi prosedürleri izlemem gerektiğini araştırdım. Antrenör olma isteği benim için bir düşünceden daha fazlası... Gerçek şu ki, Pep, Klopp ve Tuchel gibi en iyi koçlarla çalıştım. Onlardan çok şey öğrendim" diye konuştu.

GUARDIOLA'NIN FODEN'A YAKLAŞIMI

Guardiola'nın Phil Foden'a yaklaşımı ile ilgili olarak ise; "Phil Foden'a yaklaşımı ile ilgili olarak ilk başlarda eleştiriler vardı. Pep onu çok erken bir zamanda kamuoyuna açıklmıştı ancak o zamanlar aldığı süreler daha kısaydı. Bu sezon baktığımızda ise doğruyu yaptığını görüyoruz. Şu anda Foden takımda son derece kilit bir role sahip. Liverpool maçında da sahanın en iyilerinden biriydi. Gittikçe daha da iyi bir duruma geliyor. Böyle bir yeteneğe sahip olduğumuz için hepimiz mutluyuz" dedi.

"XAVI VE INISTA İLE OYNAMAK İSTERDİM"

Birlikte oynama hayali kurduğu oyuncuları da açıklamayan İlkay; "Xavi ve Iniesta'nın zamanında Barcelona beni yıllarca etkiledi. Onları izleyerek her zaman birşeyler öğrenmeye çalıştım. Onlarla üçlü olarak oynamak her zaman hayalimdi. Ama Dortmund, Manchester City ve Almanya Milli Takımı'nda da çok üst düzey isimlerle oynadım. Bu konuda şikayet edemem" diye belirtti.

COVID-19 HAYATI NASIL ETKİLEDİ?

Covid-19 virüsünün yaşama etkileri hakkında da konuşan İlkay, "Virüs hakkında çok sey okuyoruz ve TV'de görüyoruz. Günlük hayatta çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben antrenmanlar ve maçlar dışında evimden hiç çıkmadım. Alışverişe de ev arkadaşım gidiyor. Benim tek yaptığım kahve içmek ve yürüyüşe çıkmak. Zamanımın tahminen yüzde 90'ı evde geçiyor" diye ifade etti.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SÖZLERİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 12 farklı ülkede oynanacağı iddiaları için ise; "Önümüzdeki bir kaç hafta içinde buna karar vermek zorunda kalan insanlardan biri olmak istemezdim. Bugün itibariyla bunun mümkün olduğunu düşünmek çok zor. Virüs ile ilgili iyileşme olmazsa Şampiyonlar Ligi modeli uygulanabilir. 2020 yazında Lizbon'da işler nispeten sorunsuz gitti. Ancak çok fazla takım ve maçın olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası bu açıdan daha zor olacaktır" dedi.