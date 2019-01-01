İlkay Gündoğan: Bizim için şampiyonluk yarışı bitti

Manchester City'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, henüz ilk yarı bitmemişken takımının şampiyonluk yarışından koptuğunu söyledi.

Lider 'un 14 puan gerisinde 3. sırada yer alan 'nin Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, şampiyonluk ihtimallerinin tükendiğini dile getirdi.

BT Sport'a açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, Manchester City'nin bilinen formundan çok uzakta olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sezon bizim için açık ara zor geçiyor. Premier Lig'de Liverpool ile aramızda şimdiden büyük bir uçurum var. Bizim için şampiyonluk yarışın bittiğini inkar edemeyiz. Bu yüzden gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele etmemiz gerek."

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"Dürüst olmak gerekirse bizim için bu durum bir hayal kırıklığı. Ayrıca sezonun erken bir döneminde aramızdaki farkın bu kadar açılması alışkın olduğumuz bir şey değil."

Takım içi durumlarına da değinen İlkay, geçen iki sezon ile bu sezon arasında çok büyük bir fark olmadığını belirtti:

"Takım içindeki dinamik öncesinden daha kötü bir durumda değil. Bence hemen hemen aynı. Belki bu da bir problemdir. Önümüzdeki haftalarda toparlanacağımızı düşünüyorum. Öfke, hayal kırıklığı ve hüsran gibi duyguları bilmek gerek, bu duyguları hissetmeye ihtiyacımız var."