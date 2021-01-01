Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

İlkay Gündoğan attı, Almanya kazandı

Goal Türkiye
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Germany celebrate 2021
Getty
Almanya, İzlanda'yı 3-0 ile geçerken Manchester City'deki performansıyla göz dolduran İlkay Gündoğan, milli takım formasıyla da golünü attı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sürprize izin vermedi. Panzerler, grubun ilk maçında İzlanda'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Almanya - İzlanda maçında golleri kimler attı?

Karşılaşmanın gol perdesi maçın henüz başında açıldı. Leon Goretzka, 3. dakikada topu ağlara göndererek Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. 

7. dakikada Kai Havertz farkı ikiye çıkarırken, 56. dakikada İlkay Gündoğan skoru belirledi: 3-0.

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Almanya - İzlanda maçının kırılma anı

56. dakikada İlkay Gündoğan, topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi ve İzlanda'nın umutlarını çöpe attı.

Almanya - İzlanda maçının oyuncusu

İlk golde Goretzka'ya, son golde de İlkay'a asist yapan Serge Gnabry, maçın oyuncusu olmayı hak etti.

Almanya - İzlanda maçının rakamı: 3

İzlanda'yı 3 golle geçen Panzerler, gruptaki mücadelesine 3 puanla başladı.

İki takım kaç puanda?

Almanya, bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken İzlanda ise 0 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Panzerler, 28 Mart'ta Romanya'ya konuk olurken İzlanda ise aynı gün Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak.

 

 

 

 

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