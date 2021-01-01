İlkay Gündoğan attı, Almanya kazandı
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sürprize izin vermedi. Panzerler, grubun ilk maçında İzlanda'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Almanya - İzlanda maçında golleri kimler attı?
Karşılaşmanın gol perdesi maçın henüz başında açıldı. Leon Goretzka, 3. dakikada topu ağlara göndererek Almanya'yı 1-0 öne geçirdi.
7. dakikada Kai Havertz farkı ikiye çıkarırken, 56. dakikada İlkay Gündoğan skoru belirledi: 3-0.
Almanya - İzlanda maçının kırılma anı
56. dakikada İlkay Gündoğan, topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi ve İzlanda'nın umutlarını çöpe attı.
Almanya - İzlanda maçının oyuncusu
İlk golde Goretzka'ya, son golde de İlkay'a asist yapan Serge Gnabry, maçın oyuncusu olmayı hak etti.
Almanya - İzlanda maçının rakamı: 3
İzlanda'yı 3 golle geçen Panzerler, gruptaki mücadelesine 3 puanla başladı.
İki takım kaç puanda?
Almanya, bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken İzlanda ise 0 puanda kaldı.
İki takımın sıradaki maçları
Panzerler, 28 Mart'ta Romanya'ya konuk olurken İzlanda ise aynı gün Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak.