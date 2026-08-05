Suudi Arabistan kulübü İttihad, Senegalli orta saha oyuncusu Dion Lopy'yi mevcut yaz transfer döneminde Almeria'dan kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi kulübü, resmi "X" hesabı üzerinden yayımladığı bir video ile Senegalli orta saha oyuncusuyla 3 yıllık ve 2029'da sona erecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

İttihad, transferin mali detaylarını açıklamazken, daha önceki basın haberleri, İspanyol kulübüne birkaç taksitte 13 milyon euro ödeneceğini ve ayrıca ileride sözleşmesinin satış bedelinin yüzde 10'unun verileceğini teyit etmişti.

Senegalli orta saha oyuncusu, İttihad'ın mevcut yaz transfer döneminde yaptığı ilk yeni yabancı transferi olarak değerlendiriliyor. Kulüp, Kıbrıslı Limassol'dan kiralık olarak forma giyen Kamerunlu savunmacısı Stephane Keller'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu daha önce devreye sokmuştu.

Dion Lopy, geçen sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun yerini alacak.

24 yaşındaki Dion Lopy, temel olarak defansif orta saha mevkiinde oynuyor; ayrıca ön libero mevkiinde de görev alabiliyor. Bu durum, takımın o bölgedeki seçeneklerini güçlendiriyor.

Senegalli oyuncu, 2023 yılından bu yana Almeria forması giyiyor. Stade Reims'ten kulübe transfer olan oyuncu, bu takımla 105 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol atmayı başarırken 6 de asist yaptı.

Uluslararası düzeyde ise Lopy, 2023 yılından bu yana Senegal Milli Takımı'nda oynuyor. Ancak yalnızca 5 maçta forma giydi ve bu maçlarda ne gol attı ne de asist yaptı. Ayrıca bu yıl içinde Afrika Uluslar Kupası'na ya da Dünya Kupası'na da davet edilmedi.