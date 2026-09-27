Real Madrid, uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olan bir sakatlık yaşayan ve sağlığına kavuşmak için zorlu bir ameliyat geçirmek zorunda kalan Brezilyalı yıldızı Eder Militao'nun dönüşünü bekliyor.

Beyazlıların stoperi, ameliyatını gerçekleştiren Finlandiyalı doktor Lasse Lempainen'in Valdebebas'taki ziyaretinin ardından sevindirici haberler aldı.

Marca gazetesi, doktorun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı aktardı. Doktor şöyle dedi: "Madrid'de Eder Militao ve Real Madrid kulübünün tıbbi ve teknik ekibiyle harika bir gün. Eder, (diz) tendonundaki ciddi sakatlığını tedavi etmek için geçirdiği ameliyatın ardından plana uygun olarak ilerlemeye devam ediyor."

Şunları ekledi: "Sahaya dönüşünde bilgi birikimimiz ve tecrübemizle katkıda bulunmaktan, güvenli bir şekilde dönmesine ve mümkün olan en iyi performansı sergilemesine yardımcı olmaktan mutluluk duyduk. Mükemmel iş birliği ve başarılı bir gün için Eder'e ve Real Madrid'de görev yapan herkese çok teşekkür ederim."





Lempainen şunları vurguladı: "Sahaya dönmek büyük bir başarı ve hedef, performansın en yüksek seviyesine yeniden ulaşmak."





Militao, 28 Nisan 2026'da diz tendonlarındaki yırtığın tedavisi için ameliyat geçirmişti ve iyileşme sürecinin 5 ay sürmesi bekleniyordu; dolayısıyla şu anda iyileşmenin son aşamalarında bulunuyor.

Birkaç gün önce stoper, yoğun bir fiziksel antrenman seansında sahada görülmüştü; bu da iyi bir şekilde iyileştiğini gösteriyor.

Marca ayrıca, "Cerrahın gerçekleştirdiği ve sonucu son derece olumlu çıkan bu muayenenin ardından" geriye tek bir adımın kaldığını ekledi: "Takımla çalışmaya başlaması ve takıma tamamen entegre olması."

Gazete, dönüşünün "takım arkadaşlarıyla yaptığı antrenmanlardaki ilerlemesine ve takıma katılmak için fiziksel formunun zirvesine ulaşması için ihtiyaç duyacağı süreye bağlı olacağını, ancak bunun önümüzdeki ekim ayında olmasının beklendiğini" vurguladı.