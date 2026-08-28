Brezilyalı Vinicius Junior'ı transfer etme girişimlerinde başarısız olan Arsenal, Brezilya futbolunun en dikkat çekici hücum yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için bu kez gözlerini onun vatandaşı ve Real Madrid'deki takım arkadaşı Endrick'e çevirdi. Ancak İspanyol devi genç golcüsünün ayrılığına kapıyı kapattı.

"talkSPORT" kanalının aktardığına göre Arsenal, Endrick'i transfer etme olasılığını araştırmak için Real Madrid ile ilk temaslarını gerçekleştirdi. İngiliz kulübü, oyuncunun bu transfer döneminde hizmetlerini almak için resmi bir teklif sunarak Real Madrid yetkililerinin tavrını test etmeye hazırdı.

Arsenal'in bu hamlesi, kulüp yönetiminin Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye hazırlık kapsamında takımın kadrosuna yeni bir hücum seçeneği eklemek istemesiyle geldi. Arsenal yetkilileri ise Endrick'in Real Madrid içindeki durumunun transferin tamamlanması için kapı aralayabileceğini düşünüyor.

Brezilyalı forvet, 2024 yılında Palmeiras'tan Real Madrid'e katılmıştı. Ancak şu ana kadar ilk takımda düzenli olarak forma giyme fırsatı bulamadı; geçen sezonu ise kiralık olarak Lyon'da geçirdi. Burada sürekli forma giymesi, formunu yeniden yakalamasına katkıda bulundu ve 21 maçta 8 gol atıp 8 gol de hazırladı.

Real Madrid içinde Endrick'in mevkisi için rekabet, Carlos Espai'nin gelişiyle arttı. Espai, ligin açılış haftasında Espanyol karşısında fileleri havalandırmayı başardı. Bu durum, Arsenal'e hücum mevkilerindeki rekabet ortamından yararlanmayı deneme konusunda ek bir gerekçe sundu.

Ancak İngiliz kulübünün girişimleri, Real Madrid'in kesin tavrına takıldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arsenal'in oyuncunun hizmetlerini almak için yaptığı talebe rağmen İspanyol kulübünün bu transfer döneminde Endrick'ten ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Oyuncuyu kadroda tutma kararı, teknik direktör Jose Mourinho ve Real Madrid yönetim kurulunun açık desteğini alıyor. Bu iki taraf da Brezilyalı forvetin geleceğe yönelik önemli bir proje olarak takımda kalmasında ısrarcı.

Endrick'e gelince, kendisi de Santiago Bernabeu'dan ayrılmayı planlamıyor ve Real Madrid'deki serüvenini sürdürmekte kararlı.