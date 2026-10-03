Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki Katar karşılaşması sırasında Hilal kulübünün oyuncusuyla sürpriz yaptı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Katar Milli Takımı ile Körfez turnuvasının yarı final turunda karşılaşacak.

Donis, Suudi Arabistan'ın ilk on birini açıkladı ve kadroda büyük bir sürpriz yaşandı; grup aşamasında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın tüm maçlarında oynayan Muhammed Ebu'ş-Şamat kadro dışı bırakıldı.

Garip olan şu ki, Yunan teknik direktör zaman zaman sağ bek mevkisinde oynayan Nevaf Buşel'e güvenmedi; bunun yerine, geçen yaz transfer döneminde Teavun'dan gelerek Hilal saflarına katıldığından bu yana grup aşamasında hiçbir maçta forma giymemesine rağmen Hilal'in beki Muhammed Mahzeri'ye yöneldi.

Bu, Mahzeri'nin geçen yaz transfer döneminde Teavun'dan Hilal'e geçişinin ardından sergilediği üstün performanslar sonrası Suudi Arabistan Milli Takımı ile çıkacağı ilk resmi maç olacak.

Donis ayrıca Hassan Tembekti'yi yedek kulübesinde tutmaya karar verirken, savunmanın göbeğinde Abdülilah el-Amri ve Cihad Zikri ikilisine güvendi, onların yanında sol bek mevkisinde ise Mutib el-Harbi yer aldı.

Hücumda ise Suudi Arabistan Milli Takımı'na Abdullah el-Hamdan yerine Firas el-Bureykan önderlik edecek; kendisine Sultan Mandeş, Salih Ebu'ş-Şamat ve Hemmam el-Hemami üçlüsü yardımcı olacak.

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Milli Takımı birinci grupta tam puanla ayrılırken, Katar Milli Takımı 7 puan toplayarak ikinci grupta Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Belirtmek gerekir ki, Suudi Arabistan ile Katar maçının galibi, önümüzdeki salı günü Körfez 27 finalinde Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman arasındaki diğer maçtan çıkan tarafla karşılaşacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Muhammed el-Uveys

Savunma hattı: Muhammed Mahzeri - Cihad Zikri - Abdülilah el-Amri - Mutib el-Harbi

Orta saha: Muhammed Kennu - Nasır ed-Devseri - Salih Ebu'ş-Şamat

Hücum hattı: Sultan Mandeş - Firas el-Bureykan - Hemmam el-Hemami