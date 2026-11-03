Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki Al Wasl maçında yaşanan kriz konusunda resmi girişimlerini başlattı.

Asya Futbol Konfederasyonu geçen hafta, AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Al Nassr ile Al Wasl maçının, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin Suudi Arabistan Krallığı'na ulaşamaması nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.

Erteleme, Suudi futbol camiasında büyük bir öfkeye yol açtı; öyle ki Suudi Arabistan Futbol Federasyonu bir açıklama yayımlayarak Al Wasl kafilesinin normal şekilde ağırlanması için tüm koşulların hazır olduğunu vurguladı.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Al Nassr'ın Asya Futbol Konfederasyonu'na bir yazı göndererek maçın ertelenme nedenlerini öğrenmek istediğini aktardı.

Suudi kulüp, yazısına Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin ağırlanması için gerekli iniş izinlerinin ve resmi onayların sağlandığını kanıtlayan tüm belgeleri de ekledi.

Al Nassr ayrıca dosyasında, Al Wasl'ın Riyad'a gitme kararını değiştirmeden önce gönderdiği özel uçak sefer numarasını da yer verdi.

"Al Alami", Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile koordineli olarak, kulübün haklarını korumak ve maçın puanlarını almak amacıyla mevcut tüm yasal süreçleri yürütmeye devam etmeyi planlıyor.

Al Nassr'ın, AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı grubunda iki galibiyet ve bir mağlubiyetten topladığı 6 puanla yedinci sırada yer aldığı, Al Wasl'a karşı oynanacak ertelenen maçının ise bulunduğu hatırlatılır.