İlk oyuncu, Van Persie'nin Feyenoord'dan ayrılmasına tepki gösterdi

Tsuyoshi Watanabe, Robin van Persie'nin Feyenoord teknik direktörlüğünden ayrılmasına üzülüyor. Japon stoper, yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda De Kuip'ten gönderilen teknik direktörün kendisine her zaman büyük güven duyduğunu söyledi. Watanabe, Van Persie'nin ani ayrılışına tepki gösteren ilk oyuncu oldu.

Teknik direktör Dévy Rigaux ve genel direktör Robert Eenhoorn, Pazar günü Van Persie'nin Feyenoord'da bir geleceği olmadığı sonucuna vardı. İkili şu anda yeni sezon hazırlıklarına başlayabilecek uygun bir halef arıyor.

"Onun kovulmasını çok üzücü buluyorum," dedi üzgün Watanabe Çarşamba günü Japon medya kuruluşu Gekisaka'ya. "O bana her zaman büyük güven duydu, tıpkı Ayase (Ueda, ed.) gibi."

"Birlikte iyi ve kötü zamanlar yaşadık. Ama sonunda ikinci olduk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Gelecek sezon daha iyi bir performans sergilemek istediğimizi konuşmuştuk. Tam da o sırada görevden alınması geldi. Kulüp yönetiminin nedenini bilmiyorum, ama bu kararı üzücü buluyorum," diyor Japon milli takım oyuncusu, Rotterdam'dan gelen büyük haberin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra.

Watanabe analizine şöyle devam ediyor: "Kulübün niyetinin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu durumdan gerçekten hayal kırıklığına uğradım," diyor Feyenoord'lu oyuncu, Japonya milli takımıyla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken. Pazar günü, grup aşamasındaki ilk rakip Hollanda milli takımı olacak.

"Final turnuvasındaki ilk maç her zaman çok önemlidir. Hollanda'nın kalitesini biliyoruz. Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü oyunculara sahipler. Ama ben de vücudumu iyi kullanabilen biriyim," diyen Watanabe, Dünya Kupası maçı öncesinde Oranje'den korkmuyor.

Stoper, takım arkadaşlarına Pazar günkü maçla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. "Özellikle kompakt oynamaya devam etmemiz çok önemli. Pazar günü iyi bir sonuç alamazsak, grubun diğer iki maçı da hayati önem kazanacak." İsveç ve Tunus, F Grubu'ndaki diğer rakipler.