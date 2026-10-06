Bugünlerde genç ve uzun boylu olan, üst düzey futbolda santrfor oynayan ve bir İskandinav ülkesinden gelen biri için Erling Haaland ile kıyaslanmaktan kaçmak neredeyse imkansız. Özellikle de gol oranı da uygunsa.

Bu iki özellik de Bjarki Gardarsson için geçerli. 16 yaşındaki İzlandalı, temmuz ayında UMF Stjarnan Gardabær'den Borussia Dortmund'a transfer oldu. Gardarsson şimdiden 1,94 metre boyunda, yani Haaland'dan sadece bir santimetre kısa. Ayrıca BVB'de öyle harika bir başlangıç yaptı ki, bu performans ona sosyal medyada ve basında Norveçli süperstar ve Dortmund'un eski oyuncusu ile ilgili çok sayıda benzetme getirdi.

Felix Hirschnagl yönetimindeki Vestfalya ekibinin U19 takımında Gardarsson, ilk iki maçında iki hat-trick ile başladı. Holstein Kiel'e karşı kupada alınan 3-4'lük yenilgide attığı üç gol galibiyet için yetmedi, çünkü kendisi de bir gol yenmesine neden olmuştu. Bir hafta sonra Rot-Weiß Oberhausen'e karşı lig açılışında ise forvet, sadece 11 dakikada kusursuz bir hat-trick yaptı ve bu performans 19. dakikada çoktan skorborda yansımıştı.

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Bjarki Gardarsson, BVB U19 formasıyla altı maçta sekiz gol attı

Gardarsson'ın ardından BVB için oynadığı sonraki dört maçta buna iki gol daha eklendi; Duisburg deplasmanındaki 1-1'lik maçta bunlardan biri oyuna sonradan girerek geldi. Teknik direktör Hirschnagl, Ruhr Nachrichten'e "Bjarki son vuruşlarda son derece sakin, sahip olduğu en öne çıkan özelliği bu. Bazılarında nabız yükselir ve vuruşlar isabetsiz hale gelir. Ama Bjarki rahat ve bu buz gibi soğukkanlılığa sahip" dedi.

Sol ayağını kullanan oyuncu, Almanya'ya transfer olmadan önce Stjarnan'ın profesyonel takımında da İzlanda'nın en üst ligi olan Besta deild'de ilk maçına çıkmıştı. O dönemde 16 yıl, üç ay ve altı günlükken bu seviyede forma giyen en genç 15. oyuncu olmuştu.

Gardarsson, İzlanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de golcülüğünü göstermişti. U15 ile U17 arasında 18 maçta 10 gol attı. Daha birkaç gün önce U17 Avrupa Şampiyonası elemelerinde üç kez ağları havalandırdı. Eylül başında bir maç kaçırmasına neden olan sinüzit rahatsızlığının da Gardarsson'ın çıkışına büyük bir etkisi olmamış gibi görünüyor.

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BVB'nin genç yeteneği Bjarki Gardarsson'un güçlü yönleri neler?

BVB, onu transfer ederken güçlü yönleri "fiziksel varlığı, iki ayağını da kullanabilmesi ve duran top kalitesi" olan bir santrfor olarak tanıttı. Altyapı performans merkezinin başındaki Thomas Broich, "Bjarki, fiziksel olarak varlık gösteren, hedefe odaklı bir forvet ve ceza sahasını iyi hissediyor. Uzun süredir listemizdeydi ve BVB'yi seçmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bunun böyle olduğunu Gardarsson da Instagram hesabında kendisi belgeledi ve Signal Iduna Park ziyaretlerinden fotoğraflar paylaştı. Nisan 2025'te de Dortmund'daydı ve şartları yerinde görmek için kulüpte bulunmuştu. Gardarsson, FC Kopenhag ve Red Bull Salzburg'da da bulunmuş ve deneme antrenmanlarına çıkmıştı; PSV Eindhoven ile Nordsjælland'ın da ilgilendiği söyleniyordu. Ancak onayı alan taraf Vestfalya ekibi oldu.

Bu elbette şaşırtıcı değildi. Sonuçta BVB, bu gençlik segmentinde tüm Avrupa'da mükemmel bir itibara sahip ve son yıllarda genç yetenekleri olgun profesyonel futbolculara dönüştürebildiğini defalarca kanıtladı. İdeal senaryonun daha fazlasını, yani Dortmund A takımında bir geleceği de içerdiği düşüncesi, bu yaşta bir oyuncunun yurt dışı transferinde yetkililerin hayal dünyasının bir parçası olmayı her zaman sürdürüyor.

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Bjarki Gardarsson'un menajeri, BVB'nin rakibi Schalke 04'ün bir efsanesi

Ancak bu son dönemde çok seyrek gerçekleşti; yine de şu anda Samuele Inacio, Luca Reggiani ve Filippo Mane gibi oyuncular olumlu örnekler olarak gösterilebilir. Bunun bir nedeni elbette BVB'nin profesyonel kadrosunda zaten çok yüksek bir kalitenin bulunması. Orada gerçekten tutunabilmek için çok az kişide bulunan olağanüstü bir yetenek gerekiyor.

Öte yandan özellikle forvetler için profesyonel hücum oyuncularının arasına girmek çok daha zor. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink ya da Julian Rijkhoff bunun ne demek olduğunu iyi bilir. Dolayısıyla İzlandalı Haaland'a dönüşmek için Gardarsson'un önünde hâlâ son derece uzun bir yol var.

Bunu Ebbe Sand da biliyor. BVB'nin rakibi Schalke 04'ün efsane golcüsü, Gardarsson'un menajeri. Danimarkalı isim, Bild'e genç oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Gardarsson harika karaktere sahip müthiş bir çocuk. Kaleyi biliyor ve muazzam bir potansiyele sahip. Ancak bu delikanlı henüz 16 yaşında ve kas kütlesi oluşturma gibi birçok alanda kendini geliştirebilir. Ona sadece zaman verin!"

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Bjarki Gardarsson bir dönem 14 maçta 31 gol attı

İki yıl önce İzlanda altyapısında 14 maçta 31 gol atan Gardarsson, şimdiye kadarki performanslarıyla hakkında söylenen övgülerin tesadüf olmadığını ortaya koydu. Ceza sahası içindeki içgüdüsünün yanı sıra, sırtı dönük şekilde top saklama konusunda da ikna ediciydi. Hirschnagl, "İyi bir gol sezgisi var ama takım arkadaşlarını da iyi oyuna katıyor, derin koşular da yapıyor" dedi.

Bunun nedeni, babası Gardar Johannsson'un 2009/10 sezonunda o dönem 2. Lig ekibi olan Hansa Rostock için toplam 16 resmi maça çıktığı Gardarsson'un sadece santrfor pozisyonuyla sınırlı olmaması. Kendi ülkesinde ve alt yaş milli takımlarında zaman zaman hücum kanatlarında da görev yaptı.

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Bjarki Gardarsson hangi oyuncuya benziyor?

Gardarsson, boyuna rağmen dar alanda iyi dripling yapabiliyor, sürate ve tekniğe sahip ve bu özellikleri çevik hareketlerle birleştiriyor. Yüksek fiziği, hedefe yönelik bitiriciliği ve gol tehdidi taşıyan alanlardaki varlığıyla birlikte Gardarsson'u izlerken akla daha çok Nick Woltemade geliyor.

Ancak ister Woltemade ister Haaland olsun, onun ve BVB'nin birlikte nereye varacağını ancak uzak gelecekte göreceğiz. Belki de Gardarsson'un ikinci adı olan Hrafn iyi bir alamettir. Bu isim İzlandacada "kuzgun" anlamına geliyor ve kuzgunlar zekaları ile farklı ortamlara uyum sağlama yetenekleriyle biliniyor. Memleketine kuş uçuşu yaklaşık 2200 kilometre uzaklıktaki Dortmund'daki başlangıç ise Gardarsson için her hâlükârda fazlasıyla başarılı oldu.

BVB yeteneği Bjarki Gardarsson'un kısa profili