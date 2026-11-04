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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Ilk maçın peşinde: FIFA virüsü, Al-Ittihad'ın kaptanını geri getiriyor

Al Ittihad
A. Sharahili
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Kaplanlar"a yeni destek

Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın kaptanlarından biri, uzun süredir devam eden yokluğunun ardından dönüşe yaklaştı ve bu sezon takımıyla ilk maçlarına çıkacak.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi, İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing'in, yaklaşan "FIFA virüsü" olarak anılan uluslararası ara dönemin sona ermesinin ardından Suudi Arabistanlı savunmacısı Ahmed Şerahili'nin hizmetlerinden yararlanabileceğini belirtti.

Şerahili, geçtiğimiz temmuz ayında kişisel antrenörüyle birlikte bireysel bir hazırlık programı uygularken sol ayak bileğindeki uzun peroneal kas tendonunda yırtık yaşamıştı.

Gazete, Suudi Arabistanlı savunmacının geçtiğimiz dönem boyunca uyguladığı rehabilitasyon programını tamamlamasının ardından maçlarda yer almaya hazır hale geldiğini açıkladı.

Gelecek maçlar
ITT

ITT

Premier Lig

06 Kas 2026

NEO

NEO

Şerahili'nin dönüşü, Alman teknik direktör için güçlü bir destek olacak; özellikle de kendisi takımın en önemli kaptanlarından biri olduğu için ve İttihad'ın bu sezonun başından beri yaşadığı savunma eksiği göz önüne alındığında.

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon geçirdiği ön çapraz bağ ameliyatından iyileşmesinin ardından İttihad ile sahalara dönmüştü, ancak sezon başlamadan yeniden sakatlanmıştı.

Şerahili'nin geçtiğimiz sezon Suudi Arabistanlı takımla 20 maça çıktığı ve bu maçlarda gol atma veya asist yapma başarısı gösteremediği hatırlatılıyor.

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