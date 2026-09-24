Real Madrid, uluslararası ara döneminin başında Fransa Milli Takımı kampından bir darbe aldı; temel oyuncularından biri sakatlanarak Fransa kadrosundan ayrılacak.

Fransa Milli Takımı, yarın cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maç, Zinedine Zidane'ın Fransa'nın teknik direktörlüğü koltuğundaki ilk maçı olacak.

Ancak Real Madrid savunmacısı Ibrahima Konate'nin sakatlığı, Uluslar Ligi serüveninin başlamasından önce Fransa kampındaki huzuru bozdu.

Fransa Futbol Federasyonu resmi açıklamasında, Konate'nin antrenmanlar sırasında dizinde ağrı hissettiğini, dün çarşamba günü manyetik rezonans (MR) tetkikinden geçtiğini ve sağ dizinde hafif bir burkulma teşhisi konulduğunu duyurdu.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik ekiple mutabakat sağlanarak ve Fransa Milli Takımı ile Real Madrid doktorları arasındaki dostane görüşmelerin ardından, oyuncunun bugünden itibaren kulübüne dönmesine izin verildi. Yerine, halihazırda 21 yaş altı milli takımla Fransa Futbol Federasyonu'nda bulunan Leny Yoro (Manchester United savunmacısı) çağrıldı."

Konate, bu sezon Real Madrid'in temel oyuncularından biri olarak öne çıkıyor; zira La Liga'da 6 maçta Kraliyet ekibinin ilk on birinde forma giydi ve ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan maçında sahaya çıktı.

Fransız savunmacının, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen yaz transfer döneminde bonservissiz olarak Real Madrid'e transfer olduğunu belirtelim.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz