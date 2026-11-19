Bayern Münih'in Belçikalı teknik direktörü Vincent Kompany, son milli ara döneminde bir rahatsızlık nedeniyle takımdan uzak kalmasının ardından Bavyera devinin antrenmanlarını yeniden takip etmeye başladı. Kompany, Bundesliga'da yarın, cuma günü oynanacak Köln maçında takımı kulübeden yönetmeye hazır hale geldi.

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Geçen ekim ayında fenalaşarak yere yığılmasının ardından ilk kez medyanın karşısına çıkan Kompany, bugün düzenlediği basın toplantısında, sağlık durumunun ve takımdan uzak kaldığı dönemin ayrıntılarını açıkladı .

Son haftalar hakkında konuşan Kompany, "Bulinews" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Aldığım destek için minnettarım. Çok zor bir dönemdi ve benim için yeni bir deneyimdi. Şimdi yaşananlara dönüp baktığımda her şeyin en iyi şekilde ilerlediğini görüyorum. Kulüpten ve doktorlardan anında destek aldım, onlara çok minnettarım."

Kompany şöyle devam etti: "Hızla zihinsel huzurunu yeniden kazanmaya çalışıyorsun, ardından tetkiklerin sonuçlarını bekliyorsun. Süreç olumlu geçti, tüm testler içimi rahatlattı. Şunu vurgulamalıyım ki sağlığım çok iyi; birçok tetkikten geçtim ve hepsinin sonucu temiz çıktı."

Belçikalı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "O sakin dönemde yaşananlardan bir şeyler öğrenmeye ve ders çıkarmaya da çalışıyorsun. Takımı farklı bir açıdan izlemek, oyuncuların ve teknik ekibin çalışma şeklini görmek de ilgimi çekti. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum ve takıma döndüğüm için mutluyum."

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Bayern Münih teknik direktörü, 21 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçından önce zaten bazı sağlık sorunları yaşadığını, buna rağmen takımı kulübeden yönetmeye karar verdiğini ve birkaç gün sonra antrenman sahasında fenalaştığını açıkladı.

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Kompany, "Arsenal ile oynadığımızda yaşananlar konusunda açık sözlüydüm; basitçe hastaydım ve belki de vücudumu yeterince dinlemedim. Sonrasında yaşanan her şey bunun bir sonucuydu. Başıma gelenin ciddiyetini küçümsemek istemiyorum, kesinlikle sarsıcı bir şeydi ama gerçekten dinlenmeye ihtiyacım olmasına rağmen çalışmaya devam etmemin sonucuydu" dedi.

40 yaşındaki teknik adam şunları ekledi: "Şu an iyi hissediyorum ama o zamandan bu yana uzun bir tedavi ve iyileşme sürecinden geçtim."

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Kompany ayrıca başta yardımcı antrenör Aaron Danks olmak üzere teknik ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Danks, Belçikalı teknik adamın yokluğunda beş maçta takımı yönetme sorumluluğunu üstlenmişti .

Kompany, "Her şeyin bir an önce normale dönmesini umuyorum. Kulübün gösterdiği tepkiye ve gece gündüz yanımda olup bana bakmak için büyük çaba harcayan sağlık ekibinin tüm üyelerine çok minnettarım" dedi.

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Kompany şöyle devam etti: "Ayrıca çalışmaya devam eden ve dayanıklılığımızı gösterdiğimiz bu andan güç almamızı sağlayan teknik ekibime de teşekkür etmek istiyorum. Atletico Madrid maçından çok keyif aldım; orada olmasam da teknik direktörlük kariyerimin en güzel anlarından biriydi."

Belçikalı teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Bu deneyimi yanımızda taşıyacağız ve gelecekte bize güç verecek. Oraya korkusuzca gittik ve sahada izlediğimiz takım gerçek Bayern Münih'ti. Yarın da çalışmaya devam edeceğiz."

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Bu deneyimden çıkardığı dersler sorulan Kompany, geleceğe odaklanmayı tercih ettiğini vurguladı. Sağlık durumuyla ilgili bilgilerin tam olarak bilinmemesinin endişe yaratabileceğine dikkat çeken Kompany, yaşananların bir öğrenme fırsatı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Kompany, "İleriye bakmak istiyorum ve elbette bu soruların sorulmasını anlıyorum. Gerçek şu ki insan, tüm bilgilere sahip olmadığında her zaman büyük bir endişe duyar. Hiç yenilgi yaşamadık ve ben de hayatımın en uzun tatilini yapmış oldum" ifadelerini kullandı.

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Kompany son olarak şunları söyledi: "Bir teknik direktör olarak şu an maruz kaldığım baskının, Burnley ile ikinci ligde yaşadığımız baskıdan daha büyük olduğunu söyleyemem. Bu tür şeyler herkesin başına gelebilir ve bunlardan ders çıkarılabilir. Arsenal maçından sonra da ihtiyaç duyduğum dinlenmeyi kendime tanımadığımı zaten söylemiştim."

Bayern Münih, Bundesliga'da 21 puanla ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un averajla önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ise 8 puanla 13. sırada yer alıyor.