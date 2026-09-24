Xavi Hernández'in Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk maçı bir puan getirdi. Hollanda, Uluslar Ligi'nde Almanya ile 1-1 berabere kaldı; Almanya'da da Jürgen Klopp ilk kez teknik direktör olarak kenarda yer aldı. İlk yarıda attığı golle konuk ekibi galibiyete taşıyacak gibi görünen Felix Nmecha'ya karşı, uzatma dakikalarının derinlerinde Cody Gakpo, ilk kez milli formayı giyen Ruben van Bommel'in harika asisti sonrası beraberliği sağladı.

Xavi, Johan Cruijff ArenA'da orta sahada Joey Veerman yerine tercihini Quinten Timber'dan yana kullandı. Almanya'da Klopp, son Dünya Kupası maçına göre yedi değişiklik yaptı ve ilk kez forma giyen Philipp Treu'yu da ilk 11'de sahaya sürdü; Jamal Musiala ise başlama vuruşundan hemen önce kadrodan çıktı ve yerine Nadiem Amiri oynadı.

Almanya maça tehditkâr başladı ve Virgil van Dijk, Karim Adeyemi'nin fırsat bulmasını engellemek için daha açılış bölümünde müdahale etmek zorunda kaldı. Ardından Hollanda oyuna daha iyi ortak oldu ve Summerville ile Timber aracılığıyla ilk kez Alman kalesinde göründü, ancak onların denemeleri henüz ciddi bir tehlike yaratmadı.

On ikinci dakikada Hollanda öne geçtiğini düşündü. Van Dijk, bir köşe vuruşunda topu ağlara gönderdi ancak VAR, Brobbey'nin kaleci Ter Stegen'i engellemiş olabileceği gerekçesiyle hakem Alejandro Hernández'i ekrana çağırdı. Gol daha sonra iptal edildi ve skor 0-0 kaldı.

İlk yarının ortalarında Timber ve Jan Paul van Hecke sarı kart gördü, ardından Almanya bir sakatlık yaşadı. Kai Havertz, Timber'dan dizine aldığı darbenin ardından yarım saat dolmadan oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Younes Ebnoutalib girdi; Ebnoutalib de oyuna girdikten kısa süre sonra dar açıdan yaptığı vuruşla Verbruggen'i yokladı.

Çok geçmeden Hollanda da sakatlık sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Brobbey adale sakatlığıyla yere düştü ve forvet oyuncusu sahada yatarken Almanya golü buldu: Nmecha, 32. dakikada ceza sahasında doğru yerdeydi ve topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı. Brobbey oyuna devam edemedi ve yerini Mexx Meerdink'e bıraktı; böylece Meerdink de Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkmış oldu.

Hollanda, devre bitmeden daha büyük bir farktan kurtuldu; Adeyemi boş kaleye yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi ve bu dev bir fırsattı. Diğer tarafta Summerville, Denzel Dumfries'in ortasında beraberlik için önemli bir fırsat yakaladı, ancak kafa vuruşunda yeterli güç yoktu; sonrasında ise Ter Stegen hem Gakpo'ya hem de Micky van de Ven'e gol izni vermedi.

İkinci yarının ardından Hollanda, Almanya üzerinde baskıyı giderek artırdı ve Xavi, Timber'in yerine Joey Veerman'ı oyuna aldı. Hollanda bundan sonra giderek güçlendi. Dumfries, Meerdink'in şık hazırlayıcı oyununun ardından Ter Stegen'i geçemedi, ardından ilk milli maçına çıkan oyuncu bu kez kendisi iki kez beraberliğe çok yaklaştı: önce Dumfries'in yerden ortasına çok az farkla dokunamadı, daha sonra ise zor bir açıdan yaptığı vuruşta Ter Stegen'e de çarpan top direkten döndü.

Maçın son bölümünde Ruben van Bommel, Hollanda Milli Takımı oyuncusu olarak ilk kez sahaya çıktı; PSV'den takım arkadaşı Guus Til de oyuna girdi. Buna rağmen Almanya üstünlüğü koruyacak gibi görünüyordu, ta ki Van Bommel 92. dakikada sahneye çıkana kadar. PSV'li oyuncu, Serge Gnabry'den topu kapıp ardından sağ ayağının dışıyla Gakpo'ya müthiş bir orta yaptı; Gakpo da topu havadan ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Til, galibiyet golü için bir dev kafa fırsatı daha yakaladı ancak topu yandan auta gönderdi. Böylece Hollanda, son anda yenilgiden kurtuldu ve Xavi ile Klopp'un teknik direktör olarak çıktığı ilk milli maç beraberlikle sona erdi.