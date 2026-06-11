İlk kez... Dünya Kupası açılışında tarihi bir olay

Dünya Kupası tarihinde ilk kez, turnuvanın açılış maçı aynı iki takım arasında tekrarlanacak. 2026 Dünya Kupası finalleri kura çekimi sonucunda Meksika ile Güney Afrika'nın açılış maçında karşı karşıya gelmesi, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nın açılışında yaşanan sahneyi akıllara getiriyor.

Perşembe akşamı tüm gözler, Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti'nin de yer aldığı A Grubu'nda ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını izlemek için Azteca Stadyumu'na çevrilecek.

İki takım, Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası'nın açılış maçında da karşılaşmış ve ev sahibi takımın Sivuy Chabalala'nın golüyle öne geçmesine rağmen, Rafael Márquez'in maçın son dakikalarında Meksika için beraberliği sağlamasıyla maç 1-1 berabere bitmişti.

Bugünkü karşılaşma, Dünya Kupası'nda resmi açılış maçı geleneğinin modern haliyle benimsenmesinden bu yana ilk kez bir açılış maçının tekrarlanması olması nedeniyle olağanüstü bir tarihsel öneme sahip.

Beş yıldan fazla bir süredir, özellikle de 1974 Dünya Kupası'ndan bu yana, turnuvada iki takım arasında aynı açılış maçının tekrarı yaşanmamıştı. Ta ki kura, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika ile Güney Afrika'yı yeniden bir araya getirene kadar.

1974 Dünya Kupası'ndan itibaren açılış maçı sisteminin kalıcı olarak benimsenmesinden önce, birçok turnuva aynı anda birden fazla maçın oynanmasıyla başlıyordu, bu da tek bir açılış maçı belirlemeyi bazen belirsiz hale getiriyordu.

Bununla birlikte, 1938, 1950, 1958, 1966 ve 1970 yıllarında olduğu gibi, önceki birçok turnuvada turnuva tek bir maçla başlamıştı; ancak bu turnuvaların hiçbirinde aynı iki takım arasında açılış maçı tekrarlanmamıştı.

Meksika, bugünkü maçla 2010'daki konuk rolünden 2026'daki ev sahibi rolüne geçiyor.

Rekorlar açısından ise Meksika, bugün tarihindeki sekizinci açılış maçına çıkarak, diğer tüm takımları geride bırakarak Dünya Kupası açılış maçlarına en çok katılan takımlar sıralamasında tek başına zirveye oturacak.