İlk kez 11 yıl sonra, resmen: Ronaldinho yeni kulübünün kadrosunda

Sahalardan uzaklaşmasının üzerinden on yılı aşkın bir süre geçtikten sonra Ronaldinho, resmi bir maçta yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Bu sürpriz adım, 46 yaşına ulaşmasına rağmen Brezilyalı yıldızı yeniden rekabet ortamına döndürürken, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

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İtalyan ekibi Ravenna, üçüncü lig kapsamında bu akşam pazar günü oynanması planlanan Forli maçı için ilk on bir'ini açıkladı. Ronaldinho'nun ismi, 11 yılı aşkın bir süre sonraki ilk rekabetçi maçında ilk on bir'de yer aldı.

46 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Brezilya ekibi Fluminense ile geçirdiği son profesyonel tecrübesinin ardından 2015 yılında futbolu bırakmış, ardından İtalya üçüncü ligindeki Ravenna kapısından sahalara geri dönmüştü.

Ronaldinho'nun Forli karşılaşmasında ilk on birde yer alacağı kesinleşti. 10 numaralı formayı giyecek ve 4-3-3 taktik dizilişi içinde hücum hattının sol kanadında maça başlaması bekleniyor. Bu bilgiler Football Italia sitesi tarafından teyit edildi.

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Ronaldinho, yaz döneminde Ravenna projesine katılmıştı. Bu dikkat çekici anlaşma, hem sportif rolünü hem de takımdaki yatırımcı rolünü bir araya getiriyordu ve kulüp formasıyla en az bir rekabetçi maç oynama sözüyle gerçekleşmişti. Ravenna teknik direktörü Andrea Mandorlini maç öncesinde, Brezilyalı oyuncunun ilk dakikadan itibaren forma giyeceğini söyledi ve takımın genellikle üç forvet üzerine kurulduğunu, Ronaldinho'nun da bu üçlünün bir üyesi olacağını belirtti.

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Mandorlini, 2005 Ballon d'Or sahibinin maçtaki oynama süresinin, uzun süredir resmi müsabakalardan uzak kalmasına atıfta bulunarak, maç sırasında kendisiyle istişare edilerek belirleneceğini sözlerine ekledi.

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Ravenna'nın ilk on biri şu isimlerden oluşuyor: Kalede Venturi; savunma hattında Donati, Zaro, Esposito ve Bani; orta sahada Lonardi, Vinicius ve Doukça; hücum hattının önünde ise Da Pozzo, Rabbi ve Ronaldinho.

Ravenna ile Forli arasındaki karşılaşma yerel derbi niteliği taşıyor ve İtalya üçüncü liginin on dördüncü haftasında oynanıyor. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birinin sahalara dönüşü geniş bir ilgiyle takip ediliyor. Ronaldinho bu maçla birlikte kariyerindeki 300. golünü atmayı hedefliyor; bu, klasik yeteneğine duyulan özlem ile bu ileri yaştaki alışılmadık tecrübeyi bir araya getiren istisnai bir tablo.

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