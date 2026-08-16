Uruguaylı Federico Valverde, 2016 yılında Peñarol'dan katılmasının ardından tüm alt kategorilerden geçerek başladığı dolu dolu bir kariyerin ardından, neredeyse mümkün olan tüm kupaları kaldırdıktan sonra yalnızca 28 yaşında zirveye ulaşarak bu sezon Real Madrid'in kaptanlık pazubandını taşıyor.

Kraliyet kulübünde kaptanlık pazubandı hiçbir zaman bir rahatlık sembolü olmadı; aksine bir fedakârlık kariyerinin ödülünü temsil ediyor ve aynı zamanda Bernabéu'da futbol dünyasının başka herhangi bir yerinden daha ağır basan bir sorumluluk anlamına geliyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, bu görev Uruguaylı oyuncu için tamamen sportif bir meydan okumayı gizliyor; çünkü Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun takımına liderlik etmesinin yanı sıra, artık karmaşık bir mücadeleye dönüşen orta sahada kendini kabul ettirmesi gerekiyor.

Portekizli teknik direktör, orta sahada çift pivot planına dayanacak; bu planda sadece iki yer için üç öne çıkan aday yarışıyor.

Rodri'nin transferinin sekteye uğramasının ardından, yeni gelen Bernardo Silva oyunu yönetmek için vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıktı; zira oyun kurucu ve net bir organizatör rolünü üstlenecek olan Mourinho'nun elindeki tek seçenek o.

Teknik direktör José Mourinho, ilk on birde kalan yeri belirlemek için büyük bir taktiksel ikilemle karşı karşıya; çünkü mücadele Tchouaméni ile Valverde arasında yoğunlaşıyor.

Bu rekabet, geçen sezon Valdebebas'ta aralarında yaşanan ve Uruguaylı oyuncunun hastaneye kaldırılmasına yol açan tartışmanın gölgesinde özel bir nitelik ve ek bir heyecan taşıyor.

Anlaşmazlık sayfası kapatılmış ve aralarında uzlaşma havası oluşmuş olsa da, futbolun gerçeği onlara aynı mevki için mücadele etmeyi ya da Bernardo Silva'nın kadroda yer almaması durumunda orta sahayı birlikte yönetmeyi dayatıyor.

İkili tamamen farklı futbol özellikleriyle öne çıkıyor; Valverde, enerjisi ve durmak bilmeyen motoru sayesinde açık alanları kapatma ve takım arkadaşlarını rahatlatma konusundaki yüksek yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu özellik sağ kanat mevkisinde de değerlendirilebilir, ancak Diomandé'nin gelişi bu seçeneği zorlaştırıyor.

Buna karşılık Tchouaméni, savunmadaki sağlamlığı, topla iyi oynaması ve Bernardo Silva'yı koruyup savunma görevlerini üstlenme misyonu sayesinde Mourinho'nun taktiksel fikirlerine daha uygun görünüyor.

Kaptan Valverde sezon açılışına belirgin bir avantajla giriyor; zira Dünya Kupası'nın ardından takıma dönen ilk oyunculardan biriydi, hazırlık döneminde tüm hazırlık maçlarında oynayarak iyi bir performans sergiledi, ayrıca medya karşısında sözcü rolünü üstlenerek Mourinho'ya ve Bernardo Silva gibi yeni transferlere övgüler sundu.

Bunun aksine Tchouaméni, sezon başlangıcına tam hazır olmadan giriyor; hiçbir hazırlık maçında forma giyemedi ve böylece hazırlık maçlarına katılmayan tek A takım oyuncusu oldu.

Uzun ve zorlu takvimin yoğun fikstürü, her iki oyuncuya da dakika almaları için yeterli fırsatı sunuyor; ancak asıl meydan okuma, takımın kalbindeki bu mevkiyi doldurmaya hak kazandığı konusunda Mourinho'yu ikna etmekte yatıyor.

Valverde için kaptanlık pazubandını onurlandırmanın en ideal yolu, yerini garantilemek için rütbesine dayanmadan, yeşil dikdörtgenin içinde maç maç bunu hak etmesi olarak kalıyor.