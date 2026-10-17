İlk golüyle: Rodrygo, Barcelona'yı La Liga'daki tarihini yıkmaya taşıdı

Barcelona'nın yeni orta saha oyuncusu Rodrigo, attığı ilk golle Katalan ekibine La Liga'da tam 76 yıl sonra tarihe geçen bir rekor kırdırdı.

Barcelona, bugün cumartesi günü La Liga'nın dokuzuncu haftasında Benito Villamarin Stadı'nda Real Betis'in konuğu oldu.

Maçın 41. dakikasında Rodrigo, Fermin Lopez'in köşe vuruşundan gönderdiği ortayı kafayla ağlara göndererek Barcelona'nın ikinci golünü kaydetti.

Bu gol, geçen yaz transfer döneminde Manchester City'den Barcelona'ya katılan İspanyol orta saha oyuncusunun takımla çıktığı 10. maçta attığı ilk gol oldu.

Ayrıca bu gol, Katalan ekibinin bu sezon La Liga'da kaydettiği 36. gol oldu; takım bu sezon ligde sadece dokuzuncu maçını oynamasına rağmen maç başına 4 gol ortalaması yakaladı.

"Stats du Foot" ağına göre Barcelona, 1950-1951 sezonunda kendisinin 37 gol atmasından bu yana, La Liga tarihinde sadece 9 hafta sonunda 36 veya daha fazla gol kaydeden ilk takım oldu.

Barcelona'nın La Liga'da daha önceki sekiz maçının tamamını kazandığı hatırlatılmalı. Real Betis karşısında da kazanması halinde, 1968-1969 sezonundaki Real Madrid'den bu yana ilk 9 maçını kazanan ilk kulüp olacak.