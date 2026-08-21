"Buradaki fikir, onun bize hemen yardımcı olabilmesi", dedi Ole Book geçen mayıs ayında. Borussia Dortmund, Joane Gadou için kısa süre önce yaklaşık 20 milyon euro ödemişti; bu da Avusturya'da 59 profesyonel maç deneyimi bulunan 19 yaşındaki bir stoper için ilk bakışta çok da az olmayan bir para.

Aradan geçen üç ayın ardından tablo artık daha net, ilk bakışın yanına çok sayıda yenisi eklendi. Bunun için de bolca fırsat vardı, zira Gadou antrenmanların ilk gününde sahadaydı ve altı hazırlık maçının tamamında üçlü savunmanın sağındaki savunmacı olarak görev yaptı. Bunların ikisinde 90 dakikanın, birinde ise 80 dakikanın üzerinde sahada kaldı.

Orada ondan görülenler birçok açıdan etkileyiciydi. Her şeyden önce Gadou'nun atletizmi ve sağlamlığı dikkat çekiyor. Fransız oyuncu, genç yaşına rağmen gerçek bir fiziksel güç görüntüsü veriyor. Biraz abartılı ifade etmek gerekirse, insan Gadou'nun gerçekten savunma yapmadığı, sadece rakiplerinin yoluna çıkıp onların kendisinden sekmesini sağladığı izlenimine kapılabiliyor.

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Joane Gadou savunmada ve oyun kurulumunda ikna etti

Bunun yanında saatte yaklaşık 34 kilometrelik hızıyla da oldukça iyi bir sürat getiriyor; bu da BVB'nin oyununda diğer açılardan yeterince temsil edilmeyen bir unsur. Gadou, hazırlık maçlarında birçok koşu düellosunu kazandı. Fizik gücüyle birleşince, savunmanın temel işlerinde onu geçmek oldukça zordu.

Gadou, topla birlikteyken de içinde ne kadar büyük bir gelişim potansiyeli taşıdığını şimdiden gösterdi. Birkaç kez becerikli şekilde dripling yaptı, pres baskısı altında da topta sakin kaldı ve takım arkadaşlarını hatlar arasında buluşturmak için yerden oyun kurulum pasları denedi.

Gadou'nun oyun kurulumundaki bu dikine anlayış, eski kulübü Red Bull Salzburg'dan zaten aşina olduğu bir özellik. Sekiz kez U19 milli takım formasını giyen oyuncu, orada yüzde 90'a yakın pas isabet oranına ulaştı ve çoğu maçta 50'nin üzerinde pas yaptı. Dortmund'daki oyun yaklaşımı da aynı, bu yüzden orada ondan benzer değerler beklenebilir.

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Joane Gadou, BVB'de ilk 11'e yerleşerek başlıyor

Ancak BVB formasıyla da görüldüğü üzere, Gadou pas oyununda bazen fazlasını istiyor. Böyle anlarda, daha büyük riski bir sonraki oyun bölgesine taşımak ve topu kaybetmek yerine daha basit çözüm daha iyi olurdu. Bu konuda daha iyi bir denge kurması gerekiyor. Öte yandan teknik direktör Niko Kovac yönetiminde oyun başlangıcında çok sık ilhamsız kalan Borussia için, arka hatta bir şeyler deneyen ve çizgi kıran pasları repertuvarında bulunduran bir oyuncunun Gadou olması iyi haber.

Saf güç, hız ve pas oyununun bu karışımıyla Gadou, ilk andan itibaren daha fazlası için hayal kurduruyor. Bu günlerde ilk 11'e giden yolu da kolaylaşıyor, zira Nico Schlotterbeck ile Emre Can uzun süreli sakatlıkları nedeniyle hâlâ yok. Özellikle ikincisinin, sonbaharda çapraz bağ yırtığından döndükten sonra kalıcı olarak süre bulmakta zorlanması muhtemel.

Şu an için bu nedenle üçlü savunma adeta kendiliğinden şekilleniyor: Solda Ramy Bensebaini, merkezde Waldemar Anton, sağda Gadou. Schlotterbeck döndüğünde ise ideal senaryoda aslında Bensebaini'nin pozisyonunu alması gerekir; böylece güçlü sol ayağıyla oyun kurulumundaki becerilerini oradan tam anlamıyla ortaya koyabilir.

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Bayern'e karşı Süper Kupa, Joane Gadou'nun ilk ciddi sınavı olacak

Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Gadou'nun perspektifi birçok açıdan iyi görünüyor. Performansını istikrarlı biçimde sürdürürse, diğer dikkat çekici yeni transferlerin gölgesinde biraz arka planda kalan bu genç oyuncu kısa sürede Dortmund takımının önemli bir parçası hâline gelebilir.

Gadou için ilk gerçek ciddi sınav ise şimdi cumartesi günü programda. Franz Beckenbauer Süper Kupa'da şampiyon Bayern Münih deplasmana geliyor. Orada büyük olasılıkla daha sık Luis Diaz ile karşı karşıya gelecek, Harry Kane'in de Gadou'nun alanına zaman zaman girecek kadar yeterli süre alması bekleniyor.

Özellikle sağ taraftaki doğrudan eşleşmede, Gadou'nun pozisyon bilgisinin üstün rakiplere karşı ne kadar çabuk sınırlarına dayanacağı görülecek. Zaten, çok çabuk cezbedildiği ve pozisyonunu oldukça kontrolsüz biçimde terk ettiği bazı anlar yaşamıştı. Arkasında oluşan alan kazanımlarını da Gadou yüksek hızıyla artık kapatamadı.

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Joane Gadou için BVB'de: "Bu zamanı maçlarla da değerlendirebilir"

"Elbette bu, yeni bir lige ve biraz daha büyük bir kulübe gelen 19 yaşında bir oyuncu", diyerek durumu yumuşatmıştı sportif direktör Book mayıs ayında ve Gadou'nun şimdi şüphesiz inişlerle çıkışlarla şekillenecek bir uyum sürecine başladığını hatırlatmıştı.

Kapı şimdi onun için açık. Her iyi performansla birlikte Gadou'yu vazgeçilmesi daha zor bir oyuncu hâline getirebilir. Başlangıcı şu ana kadar mükemmel geçti. Zaten Book da onun sadece uzun vadede sabır gösterilmesi gereken saf bir alternatif olarak görüldüğünü reddetmişti: "Elbette ona gereken zamanı veriyoruz. Ama bunu aynı zamanda bu zamanı maçlarla da değerlendirebileceği düşüncesiyle yapıyoruz."

Joane Gadou: Şu ana kadarki kariyerine genel bakış