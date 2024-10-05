İlk 10'da 2 Türk takımı var: Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki haftanın ardından takımların kupayı kazanma ihtimali sıralanırken ilk 10'da iki Türk kulübü yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki hafta geride kaldı

Takımlar, kupaya uzanma ihtimaline göre sıralandı

Peki Türk takımları kaçıncı sırada?

NE OLDU? Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanma ihtimali en yüksek takımları açıkladı. Yapılan sıralamada kupayı kazanma olasılığı en yüksek Türk kulübü belli oldu.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray, yüzde 4'lük oranıyla kupaya en yakın Türk takımı olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin ihtimali %3 olarak hesaplanırken Beşiktaş, %0,1'lik bir ihtimalde kaldı.

Football Meets Data'nın hazırladığı verilere göre, takımların UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri şu şekilde:

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