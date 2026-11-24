Salı günü yayımlanan bir haber, Barcelona'nın Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin Real Betis'ten ayrılığına yönelik tutumuyla ilgili bir sürprizi gün yüzüne çıkardı.

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Son yıllarda Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki ilişkide, özellikle 2017'deki Neymar transferi ve ardından iki kulüp arasında yaşanan çekişmelerin ardından belirgin bir gerginlik göze çarpıyordu.

Ancak haber, Barcelona'nın haklarının bir kısmına sahip olduğu eski oyuncusunun Paris Saint-Germain'e transferine yönelik tutumuyla ilgili büyük bir sürprizi ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre tüm işaretler, Paris Saint-Germain'in sahip olduğu devasa mali kaynaklarla ara transfer dönemine başvurarak nitelikli bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak zorunda kalacağını gösteriyor.

Teknik direktör Luis Enrique'nin, iki as oyuncusu Désiré Doué ile Khvicha Kvaratskhelia'nın geçirdiği ciddi diz sakatlıklarının ardından başka bir seçeneği kalmadı. İki oyuncu da sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

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Bradley Barcola'nın Liverpool'a gitmesinin ardından kadroda yalnızca iki gerçek kanat oyuncusu kaldı: yeni transferler Maghnes Akliouche ve Mika Godts. Bununla birlikte şu anda sahte 9 olarak görev yapan Ousmane Dembélé ile santrfor olarak oynayan Ferran Torres de daha önce kanatta forma giymişti.

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Fransız kulübüne dair en güvenilir kaynaklardan biri kabul edilen "Le Parisien" gazetesi, sportif yönetimin değerlendirdiği söylenen kanat oyuncularının listesini yayımladı.

Bu isimler arasında, Real Betis forması giyen ve eskiden Barcelona'da oynayan 24 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli de bulunuyor.

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Barcelona, bu transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Zira Faslı milli oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 60 milyon euro ve Katalan kulübü, oyuncunun haklarının elinde tuttuğu %20'lik kısmı karşılığında bu tutarın 12 milyon eurosunu alacak.

Abdessamad, PSG'nin yıldızı olan vatandaşı Achraf Hakimi ile aynı menajere sahip ve bu durum gerektiğinde değerli bir avantaj olarak görülüyor. Yine de Betis'in oyuncuyu satmaya hazır olduğu söylenemez.

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"Le Parisien"in listesindeki diğer seçenekler arasında Antonio Nusa (RB Leipzig), Estêvão (Chelsea), Said El Mala (Köln) ve Carlos Forbs (Club Brugge) yer alıyor. Başka kaynaklar ise Nico Williams (Athletic Bilbao) ve Ademola Lookman'ın (Atlético Madrid) adını anıyor.

Ezzalzouli sezona iyi başladı

Sevilla'ya karşı oynanan son Endülüs derbisinde, Real Betis'i 2-0 öne geçiren Antony golündeki katkısı dışında alışılmış seviyesinin altında kalsa da, Faslı kanat oyuncusu 13 maçta 4 gol ve 1 asistle sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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Bu rakamlar, Ezzalzouli'nin 43 maçta 15 gol atıp 13 asist yaptığı geçen sezonun devamı niteliğinde. Oyuncu ayrıca 2024-2025 sezonunda 49 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetmişti.

Paris'in oyuncuyu takip etmesine rağmen eski menajeri, Real Betis ve yeni danışmanı daha önceki açıklamalarında herhangi bir temas olduğunu ya da Ezzalzouli'nin İspanyol kulübünden ayrılmak istediğini yalanlamıştı.

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Ne var ki Fransız ekibinin karşı karşıya kaldığı yeni koşullar dosyayı yeniden hareketlendirebilir. Bu gelişme, oyuncuyla ilgili başka bir gelişmeyle de aynı döneme denk geliyor: "Marca" gazetesinin haberine göre Spor Tahkim Mahkemesi, eski temsilcileriyle olan sözleşmesini haklı bir gerekçe olmadan feshettiği için Ezzalzouli'nin onlara 230 bin eurodan fazla ödeme yapmasına hükmetti.