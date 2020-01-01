Ilicic, Ibrahimovic'in rekorunu kırdı

Atalanta'nın 32 yaşındaki futbolcusu Josip Ilicic, Valencia karşısında hat-trick yaparak Zlatan Ibrahimovic'in Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı 4-1 kazanan , rövanşta 'yı 4-3'lük skorla geçti. İtalyan ekibinin tüm gollerini ise Josip Ilicic kaydederen turnuvada bir rekora imza attı.

Valencia ağlarına 4 gol bırakan 32 yaşındaki (32 yıl 41 gün) Sloven futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'e (32 yıl 20 gün) ait olan Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı.

Ibrahimovic ise bu rekoru Ekim 2013'te formasıyla Anderlecht'e karşı elde etmişti.

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Ayrıca Ilicic, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk Sloven futbolcu olarak da tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, 2020 yılında tüm kulvarlarda attığı 14 golle Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan isim oldu. Ilicic bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı toplam 29 maçta 21 gole ulaştı.