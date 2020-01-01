İlhan Palut ve Çağdaş Atan PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut ile Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı PFDK'ye sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, İlhan Palut ile Çağdaş Atan'ın talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildikleri aktarıldı.

ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinin yanı sıra, Çaykur Rizespor futbolcusu Yasin Pehlivan, Yeni Malatyaspor doktoru Muhammed Hakan Ayaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaleci antrenörü Abdullah Kılıç, Demir Grup yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Demir Grup Sivasspor idarecisi Faruk Taşseten ile İttifak Holding idarecisi Bünyamin Sarıtaş'ın da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi.