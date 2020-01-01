İlhan Palut: Taşın altına elimi sokmaya hazırım

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, koronavirüs sonrası yaşanacak mali sıkıntıda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Süper Lig ekiplerinden 'nin teknik direktörü İlhan Palut, yeni futbol ekonomisinin oluşturduğu yeni ortamın ardından kulüp başkanı Mehmet Sepil'in teknik ekip ve futbolcularla konuşacağını düşündüğünü belirterek, "Bazı şeyler belli ki aynı kalmayacak, zor olacak. Ben İlhan Palut olarak konuşabilirim. Bu noktada benim elimden ne tür fedakarlık yapmak gerekiyorsa taşın altına elimi sokmaya hazırım" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında her anlamda futbol dünyasında değişimlerin yaşanacağına dikkati çeken Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte gelecek sezon için transfer konusunda hem scout ekibimizin hem bizim oyuncu izleme şansımız olmayacak. Lige ara verilmesinin ardından scout ekibinin izlediği oyuncular konusunda ekibimle beraber izleme yaptık ve listeyi daralttık. Elbette hazırlığımız var, ama bunun için hem yönetim kuruluyla görüşeceğiz hem de yönetim kurulunun mevcut oyuncularla görüşmesini bekleyeceğiz."

Daha fazla takım

Palut, ligde kalan 8 haftalık süreçte mevcut kadroyla devam etmek istediğini belirterek, "Yönetimle futbolcular arasında yapılacak görüşmeler sırasında olası fikir ayrılıkları, anlaşamama durumları olayı devam etmemeye kadar götürür mü, bilmiyorum ama benim teknik olarak herhangi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.