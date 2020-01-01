İlhan Palut: Değerli bir galibiyet aldık

Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, oyuncularını tebrik etti.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, maçının dengeli başladığını ancak ilk yarım saatlik bölümde net pozisyonlar bulduklarını belirtti. Bir anlık talihsizlik sonucu geriye düştüklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu golün reaksiyonunu hemen 5 dakika sonra vermemiz oyunun geri kalan dakikaları için çok değerliydi. İkinci yarıda takımım oyunun bütün kontrolünü eline aldı. Rakibimize pozisyon vermezken, pas ve geçiş oyunlarını da çok iyi oynadık. Birçok pozisyon bulduk, bunun sonucunda çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele edip gerçekten iyi bir futbol oynayan futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizi Konya'da da yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum."