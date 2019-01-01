İlhan Palut: 3 sene önce tesisimiz yoktu, bugün finaldeyiz

Süper Lig yolunda ilk finalist olan Hatayspor'da eknik direktör İlhan Palut kazanmak için her şeylerini ortaya koyduklarını söyledi.

play-off yarı final rövanş maçında konuk ettiği 'u 3-2 mağlup ederek finale yükselen 'un teknik direktörü İlhan Palut, zorlu maçın ardından konuştu.

Palut, Adana Demirspor'a göre futbolun doğrularını ilk yarı boyunca daha çok ortaya koyan bir takım olduklarını belirtti.

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İkinci yarda maçı çevirebileceklerine inandıklarını ifade eden genç teknik adam, şunları kaydetti:

"Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk. Üç sene önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün final oynayacağımız için Allah'a şükrediyorum."

Palut, play-off final maçında da ellerinden gelen bütün mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.