Al Qadsiah'ın Meksikalı golcüsü Julián Quiñones, Roshn Ligi'nde ortaya koyduğu gol rakamlarıyla dikkat çekmesinin ardından Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in ilgilendiği isimler arasına girdi. Ancak Paris temsilcisine transferi, oyuncunun teknik becerileriyle değil, kulübün son dönemde izlediği transfer politikasıyla ilgili bir engele takılabilir.

Reklam

Quiñones'in adı Paris Saint-Germain ile anılsa da işaretler, transferin tamamlanmaya yaklaştığı anlamına gelmiyor. Özellikle Fransız kulübünün artık genç oyuncuları kadrosuna katmaya odaklanması, Al Qadsiah formasıyla dikkat çekici performanslar sergilese bile 29 yaşındaki bir golcüyle anlaşmaya hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.

Ayrıca okuyun: Al Farraj, Al Hilal'deki hareketli kulisleri açıkladı: Inzaghi'nin toplantıları ve yıldızları vuran maaş kesintileri!

Bu bağlamda "Fi Al Marma" programında konuşan gazeteci Enrmo Erman, Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin, seçkin oyuncuların kulübe katılmak istediğini sürekli dile getirdiğini belirtti. Ancak Erman, yönetimin Al Qadsiah'ın golcüsünü almak için somut bir adım atıp atmayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Erman, Paris Saint-Germain'in son dönemde yalnızca genç oyuncularla anlaştığına dikkat çekti. Bu nedenle, oyuncu ilgilenilen isimler listesinde yer alsa da kulübün yaşı nedeniyle Quiñones transferinde kolay kolay risk almasını beklemediğini ifade etti.

Reklam Reklam

Avrupa'nın ilgisini açıklayan olağanüstü rakamlar

Quiñones'in adının Paris ile anılması tesadüf değil. Meksikalı golcü, 2024 yazında Al Qadsiah'a katılmasından bu yana gol yeteneği ve istikrarlı şekilde etkili hücum performansları sergilemesi sayesinde Roshn Ligi'nin en parlak yıldızları arasına girmeyi başardı.

Related Topics

Mevcut istatistiklere göre Quiñones, Al Qadsiah formasıyla Roshn Ligi'nde çıktığı 70 maçta 59 gol atıp 14 asist yaptı. Serüvenine 2024-2025 sezonunda güçlü bir başlangıç yapan oyuncu, 28 maçta 20 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ancak asıl gol patlaması bir sonraki sezon geldi. Quiñones, 31 maçta 33 gol atıp 4 asist yaparak ligi gol krallığı listesinin zirvesinde tamamladı ve yalnızca güçlü bir başlangıca dayanan bir golcü olmadığını, yüksek gol ortalamasını koruyabilecek kapasiteye sahip olduğunu kanıtladı.

Reklam

Meksikalı oyuncu, bu sezon da Roshn Ligi'nde 11 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparak etkisini sürdürdü ve bu maçlardaki toplam gol katkısını 11'e çıkardı.

Yaş: Paris hayalinin önündeki engel

Bu rakamlara rağmen Paris Saint-Germain'in denklemi farklı görünüyor. Kulüp yalnızca anında katkı sağlayabilecek bir oyuncu aramıyor, transfer piyasasında yaş faktörünü, gelişim potansiyelini ve uzun vadeli faydayı da hesaba katıyor.

Reklam

Quiñones dosyasındaki çelişki de tam burada ortaya çıkıyor: Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini hak eden rakamlara imza atan golcü, saha içindeki seviyesiyle değil, kendisiyle ilgilenen kulübün yönelimiyle ilgili bir engelle karşı karşıya kalabilir.

Şu ana kadar Paris Saint-Germain'in Al Qadsiah'a resmi bir teklif yaptığını doğrulayan bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun ilgilenilen isimler listesinde yer alması da somut müzakerelerin başladığı anlamına gelmiyor. Yeteneklerine duyulan hayranlık ile yaşına yönelik çekinceler arasında Quiñones'in geleceği birden fazla ihtimale açık kalırken, Fransız kulübü de değerini rakamlarla kanıtlamış bir golcü için hesaplarını değiştirmeye hazır olup olmadığına karar vermek zorunda kalacak.