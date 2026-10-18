Faslı yıldız Brahim Diaz, son maçlardaki süresini etkileyen sürekli kas ağrıları nedeniyle Real Madrid'de zor bir dönem geçiriyor; buna rağmen antrenmanlara devam etme ve maçlara hazırlanma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında yeniden yer bulma şansı önünde duruyor.

İspanyol gazetesi "AS"e göre, Diaz uzun süredir şiddeti azalmayan kas ağrıları çekiyor; ağrılar hâlâ güçlü ve rahatsız edici, ancak bu durum onu çekilmeye ya da günlük çalışma temposunu düşürmeye itmedi.

Oyuncu, yaşadığı koşullara rağmen takım arkadaşlarıyla normal şekilde antrenmanlara devam ediyor ve forma girmeye hazır durumda. Ayrıca bu fiziksel sorunlar nedeniyle Real Madrid'in hiçbir maçını kaçırmadı.

Mourinho hizmetlerine ihtiyaç duyarsa Faslı oyuncu emrinde olacak; gerçek bu.

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Buna karşın Diaz'ın kariyeri, Inter Milan karşısındaki olağanüstü performansının ardından belirgin bir düşüş yaşadı. O dönemde de kas ağrıları kendisine eşlik ediyordu, ancak bu ağrılar parlamasına engel olmamıştı. Oyuncu, sezonun en güzel anlarından biri olmaya çok yaklaşan muhteşem bir teknik hareket sergilemiş, fakat Jude Bellingham bunu gole çeviremmişti. Bu, Diaz'ın Real Madrid'in Kylian Mbappe tarafından kaydedilen ilk golünü hazırlamasının ardından gelmişti.

Ayrıca oyuncu, dört fırsatla Madrid ekibinde yaratılan şans sayısında ve 15 pasla sahanın son üçte birindeki pas sayısında takımın zirvesinde yer aldı; girdiği dokuz ikili mücadeleden beşini kazandı. Bu, bu sezon ortaya koyduğu en iyi performanstı.

Ağrılar sürse de bunlar sahaya çıkmasına engel olmuyor; oyuncu ağrıların kariyerini sekteye uğratmasına izin vermeyi reddediyor ve günlük çalışmayı sürdürmek, takımın temposundan uzak kalmamak için kendini zorluyor.

Inter Milan karşısında 2-1 kazanılan maçta Diaz 79 dakika sahada kaldı, ancak o tarihten bu yana yalnızca 22 dakika forma giydi. Bu da geçen 15 Eylül'de Elche karşısında yaşandı; o maçta takımına 3-2'lik zaferi getiren Asencio'nun son dakika golünün ardından sahada kutlamaya katıldı.

O tarihten bu yana oyuncu Atletico Madrid, Villarreal ve Roma karşısındaki üç maçta forma giymedi; son beş maçtaki katkısı ise Elche karşısındaki son dakikalarla sınırlı kaldı. Rayo Vallecano maçında ise hiç süre alamadı.

Böylece Diaz'ın maçlarda Real Madrid forması giymemesinin üzerinden 32 gün geçti; en azından Madrid ekibiyle. Çünkü her zaman olduğu gibi, Fas Milli Takımı'na katıldığında durum tamamen değişti.

Uzun milli araya denk gelen dönemde Diaz, ülkesinin milli takımına katılarak Fas'ta 10 numara oyun kurucu rolünü üstlendi.

Bununla birlikte teknik ekip, davetini temkinli şekilde ele aldı ve çektiği kas ağrılarını göz önünde bulundurarak oynayacağı süreleri yönetmek için titiz bir plan hazırladı. Bu ağrılar, milli takımın oynadığı üç maçtan ilkinde forma giyememesine yol açtı.

Diaz, Gabon maçında dinlenmek amacıyla yer almadı, ancak teknik ekip ona süre vermenin olumlu olacağını ve sahadaki iyi hissini korumasına yardımcı olacağını düşündü.

Buna bağlı olarak oyuncu, Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Lesotho karşısındaki ikinci maçta ilk 11'de yer aldı ve ülkesinin 2-0'lık zaferine katkı sağladı.

Diaz 45. dakikada ilk golü kaydetti; ardından Walid Regragui hazırlanan planı uygulamayı sürdürerek 69. dakikada yıldızını kenara aldı ve yerine Soufiane Rahimi girdi.

1-1 biten Mali ile oynanan hazırlık maçı olan son karşılaşmada ise Diaz yalnızca 22 dakika forma giydi. Amaç, ritmini kaybetmeden fiziksel riskleri azaltmak ve Mourinho zamanın uygun olduğunu düşündüğünde sahaya çıkmaya hazır olduğunu göstermekti.

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Endrick'in parlaması ve Vinicius'un yokluğu

Mevcut gelişmeler Real Madrid'in planlarına yeni bir isim dayatıyor: Endrick. Takımın Olimpiyat Stadı'nda Roma karşısındaki imkânsız geri dönüşünde kaydettiği gol ve sergilediği dikkat çekici performansın ardından bu isim öne çıktı.

Brezilyalı forvetin bu parlayışı sağ kanattan geldi; bu da Diaz'ın Madrid ekibinde ağırlıklı olarak görev yapmaya alışkın olduğu bölge.

Buna karşın Real Madrid, dört maçlık ceza nedeniyle bir süre, en azından La Liga'da, Vinicius Junior'ın hizmetlerinden yararlanamayacak. Bu ceza onu 21 Kasım'a kadar müsabakadan uzak tutacak.

Forvetlerin arkasındaki hücum mevkileri denkleminde Diomande ve Arda Güler de mevcut diğer seçenekler arasında yer alıyor.

Çektiği kas ağrılarına rağmen Diaz hâlâ bu planların içinde bulunuyor; takımın seçenekleri arasında kalma isteğine sıkı sıkıya sarılıyor ve sahaya çıkma rekabetindeki yerinden vazgeçmiyor.



