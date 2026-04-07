Suudi Roshen Ligi'nde Neom ile oynanacak maçtan birkaç saat önce, Ceddah Union'ın kanat oyuncusu Fransız Moussa Diaby'ye ağır bir ceza verildi.

Al-Ittihad, yarın Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasının öne alınan maçında, Jeddah'daki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kompleksi'nde Neom'u ağırlayacak.

Suudi "Al-Youm" gazetesi, Diaby'nin Disiplin ve Ahlak Komitesi tarafından iki maçlık ceza ve 30 bin riyal para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Ceza, Fransız kanat oyuncusunun geçen Cuma günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Hazm'ı 1-0 yendikleri maçta rakibine saldırması nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesi üzerine verildi.

Böylece 26 yaşındaki oyuncu, Al-Ittihad'ın Roshen Ligi'ndeki önümüzdeki iki maçında forma giyemeyecek. İlk maç yarın Çarşamba günü Neom ile, ikincisi ise takımın Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını tamamlamasının ardından oynanacak.

Bu, Diaby'nin bu sezon Roshen Ligi'nde bu cezaya maruz kaldığı ilk sefer değildi; ilk yarıda, 9. haftada Riyad karşısında kırmızı kart gördüğünde de aynı cezaya çarptırılmıştı.

Bu doğrudan kırmızı kart nedeniyle Fransız kanat oyuncusu, Al-Shabab'a karşı iki maçta forma giyemedi; ilki Kral Fahd Kupa'nın çeyrek finalinde, ikincisi ise Roshen Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçlardı.

Genel olarak, Musa Diaby futbol kariyeri boyunca 3 kırmızı kart gördü; bunların tümü, rakip takım oyuncularına topun olmadığı durumlarda yaptığı fauller nedeniyle, iki sezondan daha kısa bir sürede Al-Ittihad kulübünde oynadığı dönemde aldı.