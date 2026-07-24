Belçika Futbol Federasyonu, bugün cuma günü, Fransız Rudi Garcia'nın yerine Hollandalı Mark van Bommel'in milli takımın yeni teknik direktörü olarak atandığını, 2028 Avrupa Uluslar Kupası'nın sonuna kadar sürecek bir sözleşmeyle duyurdu.

Federasyon, resmi açıklamasında, van Bommel'in görevine 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını ve teknik ekipte kendisine Bodwin Zendin, Martin Martinez ve Reinier Robimond'un yardımcı olacağını belirtti.

Değişiklik, Rudi Garcia'nın Belçika milli takımıyla olan sözleşmesinin 2026 Dünya Kupası dönemi sonunda sona ermesinin ardından geldi ve böylece 18 ay süren serüveni sona erdi.

Belçika milli takımı, daha sonra şampiyonluğa ulaşan İspanya'ya yenilerek 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmiş, bu sonuçla Mart 2025'ten bu yana uzanan 18 maçlık yenilmezlik serisi de son bulmuştu.

Van Bommel: Büyüklerle rekabet edecek her şeye sahibiz

Resmi açıklamanın ardından van Bommel, görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Belçika milli takımının teknik direktörü olmak büyük bir onur ve güveni için Belçika Federasyonu'na teşekkür ediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Belçika seçkin oyunculara ve muazzam bir potansiyele sahip. Teknik ekibimle birlikte disiplinli, hırslı ve cesur, dünyanın en iyi milli takımlarıyla rekabet edebilecek bir takım kurmayı hedefliyoruz."

Devamında ise şunları ekledi: "Kimse başarıyı garanti edemez, ancak sıkı çalışmayı, dürüstlüğü ve bağlılığı garanti edebiliriz. Bu takımın her geçen gün gelişmesine ve Belçikalı taraftarları mutlu etmeye yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

İki yıldır çalıştırmıyordu

Van Bommel, 2023-2024 sezonunun sonunda Belçika ekibi Royal Antwerp'ten ayrılmasından bu yana ara verdiği teknik direktörlük koltuğuna geri dönüyor.

Hollandalı teknik adam, ilk sezonunda takımı 66 yıl aradan sonra ilk kez Belçika Ligi şampiyonluğuna taşımış, ardından takımın Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ve grup aşamasından elendiği bir sonraki sezonun sonunda kulüpten ayrılmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ayrıca PSV Eindhoven'ı çalıştırdı, Suudi Arabistan ve Avustralya milli takımlarının teknik direktörlerine yardımcılık yaptı; bunun yanı sıra Alman ekibi Wolfsburg ile atanmasından 5 aydan az bir süre sonra sona eren kısa bir deneyim yaşadı.

Oyunculuk kariyerinde ise van Bommel, Hollanda milli takımıyla 79 uluslararası maça çıktı ve 2010 Dünya Kupası finaline ulaşan neslin bir parçasıydı; ayrıca başta Barcelona ve Bayern Münih olmak üzere önemli kulüplerin formasını giydi.

Belçika ile yeni bir meydan okuma

Van Bommel, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" dünya sıralamasında sekizinci sırada yer alan Belçika milli takımının başına geçiyor ve milli takımı Avrupa Uluslar Kupası turnuvalarında takip eden başarısızlık zincirini sona erdirmeyi hedefine koyuyor.

Belçika milli takımı, kıta turnuvasının 1996'da genişletilmesinden bu yana çeyrek final turunu geçmeyi başaramadı; son iki edisyonda ise sırasıyla son 16 turu ve çeyrek finalde veda etti. Bu durum, EURO 2028'i Hollandalı teknik direktörün yeni projesinin başlangıcındaki en önemli hedef haline getiriyor.