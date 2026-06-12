İki yıl sonra... Bellingham, İngiltere'nin başarısızlıklarını masaya yatırıyor

İngiliz yıldız Jude Bellingham, Euro 2024 sırasında İngiltere milli takımının kampında saha dışında durumların pek de iyi olmadığını açıkça itiraf ederek büyük bir sürpriz yarattı.

"Üç Aslanlar", o turnuvada İspanya'ya yenilmeden önce finale yükselmeyi başarmış olsa da, eski teknik direktör Gareth Southgate'in takımı Almanya'daki yolculuğu boyunca sönük ve ikna edici olmayan performanslar sergilemişti. Bellingham'ın açıklamaları, yeni teknik direktör Thomas Tuchel'in bu yaz Dünya Kupası finallerinde zafere ulaşmak amacıyla takım içinde sağlam bir "kardeşlik bağı" kurmaya çalıştığı bir dönemde, İngiltere'nin şu anki ABD kampından geldi.

İngiltere milli takımının "Lions' Den" programında verdiği röportajda Bellingham, iki yıl önceki kıtasal turnuvanın perde arkasını hatırlatarak şunları söyledi: "Euro'da saha dışında bazı hatalar yaptık. Çeşitli nedenlerden dolayı grubun gerekli düzeyde birbirine bağlı ve uyumlu olduğunu hissetmedim; yüksek beklentiler krizin bir parçasıydı, çünkü 2018 Dünya Kupası ve Katar 2022'deki güçlü performanslarımızın ardından, o turnuvaya şampiyonluğun en önemli üç adayından biri olarak girdik."

Real Madrid'in yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Hiç iyi oynamıyorduk, bu yüzden kazandığımızda bile olması gereken mutluluk ve tatmini hissetmiyorduk; o hırslı zihniyete ve kazanma arzusuna sahip olmalısınız, ancak futbolun doğası gereği zaferler çabuk geçer ve o mutlu anlara daha fazla tutunmalıydık."

"Artık bu deneyimlerden ders aldığımızı düşünüyorum. Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atan oyuncunun her zaman bahis yaptığınız yıldız olmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden herkes hazır olmalı, her oyuncu sevgi ve takdir görmeli ve takımın ayrılmaz bir parçası olduğunu hissetmeli. En önemlisi de bu yolculuğun tadını çıkarmak" dedi.

İngiltere, Euro 2024'te çeyrek finalde Slovakya'ya karşı son dakikalarda Bellingham'ın çift vuruşuyla mucizevi bir şekilde kurtulmuş, ardından penaltı atışlarında İsviçre'yi geçip, yarı finalde Hollanda'yı son dakika golüyle elemişti. Slovakya'ya attığı gol, tarihin en önemli anlarından biri olarak hafızalarda yerini korusa da, Bellingham bu anının kendisinde bir rahatsızlık hissi uyandırdığını itiraf etti ve şöyle dedi: "O an nasıl hissettiğimi hatırlıyorum, durum çok kötüydü ve turnuvaya veda etmek üzereydik; çocukken İngiltere'nin kendinden daha zayıf takımlara karşı büyük turnuvalardan elendiğini izlediğim zamanları hatırladım ve kendi kendime dedim ki: 'Tanrım, İngiliz futbolunu tamamen sarsacak böyle bir anın parçası olmak üzereyim'."

Mevcut Dünya Kupası'na gelince, Bellingham, önümüzdeki Çarşamba günü Hırvatistan'a karşı oynanacak açılış maçında Tuchel'in ilk on birinde yer almak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Alman teknik direktör, onu oyun kurucu pozisyonu için Morgan Rogers ile doğrudan ve açık bir rekabete soktu; Kosta Rika ile oynanan son hazırlık maçındaki parlak performansıyla konumunu güçlendiren Bellingham, Rogers ile olan yakın ilişkisini vurgulayarak şunları söyledi: "Morgan harika ve biraz gürültücü biridir. Sık sık tartışmaya dönüşen konuşmalar yaparız, ancak kardeş gibi rekabet ederiz. Teknik direktör bize aynı pozisyonda oynadığımızı açıkladı, ancak farklı pozisyonlarda oynadığımızı gördükten sonra işler artık daha esnek hale geldi. O sahada oynarken ben yedek kulübesinde oturduğumda gerçekten hiçbir kin beslemiyorum."