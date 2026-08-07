İki yıl önce reddetmişti: Barcelona kapısını Premier Lig yıldızına kapattı

İsveçli Lucas Bergvall'ın adı, Barcelona koridorlarında yeniden gündeme geldi. Tottenham Hotspur orta saha oyuncusunun menajerleri, oyuncunun İngiliz takımında daha fazla süre bulma şansının azalması nedeniyle mevcut transfer döneminde geçebileceği yeni bir kulüp arayışına girdi.

İspanyol "Sport" gazetesi, Bergvall'ın temsilcilerinin, oyuncuya Tottenham'daki karmaşık durumundan bir çıkış yolu bulmak amacıyla aralarında Barcelona'nın da bulunduğu birçok büyük Avrupa kulübüyle iletişim kanalları açtığını yazdı.

Gazete, İngiliz kulübünün oyuncudan vazgeçmek için yaklaşık 60 milyon sterlin talep edebileceğini, ancak bu mali karşılığın Barcelona yönetimini tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etmediğini belirtti.

Deco, Barcelona'nın tutumunu netleştirdi

Bergvall'ın adı Katalan kulübüne yeniden sunulmasına rağmen, Barcelona yönetimi 2024 yılından bu yana kapattığı dosyayı yeniden açmaya istekli görünmüyor. Deco liderliğindeki sportif yönetim, oyuncuyla ilgili müzakere aşamasının kesin olarak sona erdiği ve transfere yeniden dahil olmak konusunda bir istek bulunmadığı görüşünde.

Bu tutum, Barcelona'nın orta saha takviyesi konusundaki mevcut yaklaşımının farklılaşması nedeniyle geliyor. Kulüp, Bergvall'ın sunduğundan farklı teknik özelliklere sahip bir oyuncu arıyor. Bu sırada İspanyol Rodri Hernández, sportif yönetimin önümüzdeki dönemdeki en öne çıkan hedefi olarak bu mevkiyi güçlendirmek için öncelikler listesinin başında yer alıyor.

Bergvall'ın ayrılık kapısı

Bergvall'ın menajerlerinin bu hamlesi, oyuncunun Tottenham içindeki durumunun daha da karmaşık göründüğü bir dönemde geliyor. Kulüp, Premier Lig'de üst sıralardan uzak tamamladığı son derece zorlu bir sezonun ardından orta sahasında önemli değişiklikler yaptı.

Tottenham, orta saha mevkilerindeki rekabeti kızıştıracak adımlar olarak Sandro Tonali ve Mateus Fernandes ile anlaştı. Özellikle yeni gelenlere takım kadrosunda temel roller üstlenmeleri için güveniliyor. Dolayısıyla Bergvall'ın düzenli olarak oyun süresi bulma şansı daha da zorlaşmış görünüyor. Bu durum, temsilcilerini yeni seçenekler aramaya itti.

Barcelona, 2024'te transferi bitirmeye yakındı

Bu gelişme, Barcelona'nın iki yıl önce tamamlamaya yakın olduğu transferlerden birini hatırlatıyor. O dönemde Bergvall, İsveç ekibi Djurgården oyuncusuydu.

2024 yılında Barcelona, genç orta saha oyuncusunu yaklaşık 7 milyon avro artı 3 milyon avro bonus karşılığında kadrosuna katmak için müzakerelerde ileri bir aşamaya gelmişti. Oyuncu Barcelona'ya gelmiş, Deco ile görüşmüş ve kulübün tesislerini de ziyaret etmişti; bu, o dönem transferin tamamlanmaya yaklaştığının açık bir göstergesiydi.

Ancak Tottenham'ın müzakerelere dahil olması, İngiliz kulübünün hem İsveç ekibine hem de oyuncunun kendisine daha iyi bir mali teklif sunmasının ardından transferin seyrini değiştirdi.

Barcelona o dönemde teklife karşılık vermemeye veya bir artırma savaşına girmemeye karar verdi ve Bergvall tercihini Londra'ya geçiş yönünde kullandı.

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernández, o dönemde transferin kaçmasıyla ilgili olarak rakip kulübün daha yüksek bir mali teklif sunduğunu ve Barcelona'nın yalnızca rekabeti kazanmak için teklifini artırmak istemediğini vurgulamıştı.

Barcelona'nın reddi kolay bir karar değildi

Bergvall ise Tottenham'a transferinin ardından, İngiliz kulübü ile Barcelona arasındaki tercihin kariyerinde karşılaştığı en zor kararlardan biri olduğunu açıklamış; Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşamaya karar vermeden önce tercihin uzun süre iki taraf arasında açık kaldığını belirtmişti.

Söz konusu transferin üzerinden iki yıl geçtikten sonra, İsveçli oyuncunun adı farklı bir kapıdan Barcelona'nın hesaplarına yeniden girdi; ancak Katalan kulübü, bu kez ilk müzakerelerdeki aynı heyecanla karşılık vermedi.