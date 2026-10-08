İki yıl daha: Perez ile Tebas arasındaki savaşı körükleyen önemli gelişme

Bir basın raporu bugün perşembe günü, Florentino Pérez başkanlığındaki Real Madrid ile Xavier Tebas liderliğindeki La Liga arasında süregelen mevcut çatışmanın devam edeceğine işaret eden yeni bir gelişmeyi ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Real Madrid'in önümüzdeki iki yıl boyunca İspanya Ligi delegeler komisyonunun bir üyesi olarak kalacağını, birinci kademeden altı takımdan biri olarak, ikinci kademeden altı takımla birlikte yer alacağını belirtti. Real Madrid, dört yıl süren bir aradan sonra 2024 yılında komisyona katılmıştı ve o dönemde Real Sociedad ile Valladolid tarafından desteklenmişti.

Bu kez Real Madrid, Real Sociedad ve Athletic Bilbao kulüplerinin desteğiyle komisyondaki koltuğunu koruyor.

Real Madrid'in seçilmesi, Florentino Pérez başkanlığındaki kulüp ile İspanya Ligi Birliği başkanı Xavier Tebas arasında süregelen çekişmenin ortasında geldi.

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Bu çekişme, son haftalarda Madrid derbisinin ardından, daha sonra ise Negreira davasıyla ilgili Avrupa Futbol Federasyonu'na (UEFA) sunulan ve kıta federasyonunun bir hafta önce teyit ettiği şikâyet nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Komisyonun görevleri şunları içeriyor:

1- Genel kurul toplantısının düzenlenmesini talep etmek ve genel kurul ve/veya kademe konseylerinin onayladığı anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını sağlamak.

2- İç Denetim ve Kontrol Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, dış denetçilerin atanmasını, görevden alınmasını ve yeniden seçilmesini genel kurula önermek.

3- Tüzüğün 11 (f) maddesinde belirtilen olağanüstü genel kurulun onayına bağlı olarak, İspanya Futbol Federasyonu, Avrupa Futbol Federasyonu ve kamu kurumlarıyla yapılacak anlaşmaları müzakere etmek ve gerektiğinde onaylamak.

4- Herhangi bir üyenin, yetkili bir organ tarafından onaylanan konularla ilgili olarak gündeme getirdiği acil meseleleri, her durumda organik hiyerarşiye ve hukuki ve düzenleyici hükümlere saygı göstererek çözmek.

5- Disiplin işlemlerinin başlatılmasını önermek.

6- Yürürlükteki mevzuata uygun olarak talep edilen raporları düzenlemek; bu görev, gerektiğinde hukuk direktörüne devredilebilir.

Bu yetki devri, bu bölümde kapsanan konuya ilişkin kararların alınması için gereken çoğunluk tarafından verilmelidir.

7- İspanya Ligi'nin bütçesini hazırlamanın yanı sıra raporu, kâr ve zarar hesabını ve bütçe uzlaşmasını hazırlamak.

8- İspanya Ligi Birliği (La Liga) üyeleri tarafından bütçelerin hazırlanmasına ilişkin kural ve ölçütler önermek.

9- Başkanın önerisi doğrultusunda İç Denetim ve Kontrol Komitesi üyelerini atamak.

Real Madrid'in bu platformda İspanya Ligi Birliği'nin önerilerine karşı çıkıp bunları reddetmesi artık olağan bir hal aldı; kulübü genellikle genel müdür José Ángel Sánchez temsil ediyor.