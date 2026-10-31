24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP
Çeviri:

İki yenilginin ardından: Barcelona'nın Alaves karşısındaki ilk 11'inde devrim

Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
İspanya

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Cumartesi akşamı İspanya Ligi'nin 11. haftasında konuk edeceği Deportivo Alaves karşısında sahaya süreceği ilk 11'i açıkladı.

Geçen hafta ezeli rakibi Real Madrid'e 2-1 mağlup olan Barcelona, Liga'da yeniden galibiyet serisini yakalamayı hedefliyor.

Sport gazetesi, Barcelona'nın ilk 11'inin, takımın Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı yenilgilerin ardından topyekûn bir devrime işaret ettiğini aktardı.

Flick, Hollandalı Frenkie de Jong'u bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya sürdü; oyuncu geçtiğimiz 22 Şubat'tan bu yana ilk 11'de yer almamıştı.

Gelecek maçlar
ANF

ANF

Kupa Del Rey

03 Kas 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

AVL

AVL

De Jong, Pau Cubarsi'nin yanında stoper ikilisini oluşturacak. Bu, daha önce Ronald Koeman yönetiminde ve Ajax'taki önceki döneminde de oynadığı bir mevki.

Böylece Alman teknik adam, Brian Fariñas, Frenkie de Jong, Joao Cancelo ve Pau Cubarsi'den oluşan zorunlu bir savunma hattıyla sahaya çıktı.

Fariñas'a gelince, bu onun Barcelona'nın A takımıyla ilk maçı olacak ve sağ bek mevkisinde görev yapacak. Bu mevki, Flick'in geçen yaz mevcut sezonun hazırlık döneminde onu daha önce denediği pozisyon.

Barcelona'nın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Joan Garcia

Savunma: Pau Cubarsi – Frenkie de Jong – Brian Fariñas – Joao Cancelo

Orta saha: Fermin Lopez – Pedri – Rodri

Hücum: Lamine Yamal – Karim Adeyemi – Raphinha

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin