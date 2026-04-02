İki vazgeçilmez transfer... Real Madrid yaz transfer dönemindeki önceliklerini belirledi

İspanyol basında yer alan bir habere göre, Real Madrid yönetimi önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önceliklerini net bir şekilde belirledi.

Madridli "AS" gazetesi, Real Madrid'in şu anda hedeflediği oyuncuların isimlerini, mevcut sezon bitmeden kesinleştirmek için araştırdığını yazdı.

Ancak Kraliyet Kulübü, Dünya Kupası'nı da yakından takip ediyor ve turnuvada ortaya çıkabilecek sürprizleri veya öne çıkan yetenekleri araştırıyor.

"As" gazetesi, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki önceliklerini belirlediğini ve öncelikle bir stoper ve bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi hedeflediğini ekledi.

Gazeteye göre, Real Madrid, özellikle bu sezon savunma performansındaki düşüşün ardından, saha içinde vizyon ve liderlik yeteneğine sahip bir orta saha oyuncusu ile savunma hattını güçlendirmek için mükemmel özelliklere sahip bir stoper arıyor.