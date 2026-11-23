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Real Madrid, yaz aylarında Olise konusunu görüşmek için Bayern Münih'i iki kez aradı.

Michael Olise ve Real Madrid hakkında yaz boyunca çok sayıda söylenti çıktı. Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Real Madrid'le iki telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. 2026 Dünya Kupası sırasında en çok konuşulan konulardan biri, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'nin Real Madrid'e olası transferiydi. Eberl, Real Madrid'in bu konuyla ilgili iki kez aradığını doğruladı.

Eberl, hafta sonu bir taraftar kulübü buluşmasında yaptığı açıklamada, "Real Madrid, geçmişte herhangi bir temasın olmadığını ve şu anda da olmadığını teyit etmek için iki kez aradı" dedi. Real Madrid ayrıca Olise'yi 2026 yazında kesinlikle transfer etmeyeceğini kamuoyuna açıkladı.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer de birkaç gün önce Olise konusunda Real Madrid'deki mevkidaşı Florentino Perez'le görüştüğünü doğrulamıştı. Hainer, Perez'in kendisine " Real Madrid'in ne Olise'yle ne de menajeriyle bugüne kadar görüşmediğine dair güvence verdiğini " söylemişti.

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Özellikle son transfer döneminde Real Madrid'in Olise'yi kadrosuna katmaya çalıştığı söylentisi sık sık gündeme gelmişti . Perez, başkanlık seçimi kampanyası sırasında taraftarlara Cristiano Ronaldo çapında büyük bir transfer sözü verdikten sonra çeşitli medya kuruluşları, bu sözlerle Bayern Münih'in 24 yaşındaki oyuncusunun kastedildiğini yazmıştı.

Spor gazetesi L'Equipe de kısa süre önce Olise'nin milli takımdan arkadaşları Kylian Mbappe ve Ibrahima Konate'nin, şampiyonluk rekorunu elinde bulunduran Bayern'in yıldız oyuncusunu Real Madrid'e transfer olmaya ikna etmek için üzerinde adeta baskı kurduklarını bildirdi.

Olise'nin Bayern Münih'le sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor ve erken ayrılık şu anda gündemde değil. Bayern Münih yöneticileri de sözleşmesinin uzatılmasını görüşmek üzere zamanı geldiğinde Fransız oyuncunun ekibiyle bir araya geleceklerini son dönemde defalarca doğruladı.