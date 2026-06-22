2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Fransa ve Irak milli takımları arasında oynanan maçın ikinci yarısı, stadyum çevresini vuran gök gürültülü fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 2 saat 12 dakika süren olağanüstü bir ara verildikten sonra nihayet Philadelphia Stadyumu’nda yeniden başladı.

Organizatörler, şiddetli gök gürültülü fırtına nedeniyle taraftarların ve oyuncuların güvenliğini sağlamak amacıyla önlem olarak ikinci yarının başlangıcını ertelemek ve tribünleri boşaltmak zorunda kalmışlardı. Hava koşullarının düzelmesinin ardından yetkili makamlar maçın devam etmesi için yeşil ışık yaktı.

Krizin başlangıcı

Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar, ilk yarının son dakikalarında maçın gidişatını etkilemeye başladı; ardından organizatörler, stadyum çevresine yaklaşan şiddetli gök gürültülü fırtına nedeniyle acil uyarılar yayınladı.

İlk yarının bitiminden hemen sonra, organizasyon komitesi, bölgeyi etkileyen zorlu hava koşulları nedeniyle devre arası süresini 15 dakikadan 30 dakikaya uzattığını duyurdu.

Taraftarların güvenliği için tribünlerin boşaltılması

Yetkili makamlar, bu tür durumlarda uygulanan güvenlik önlemleri gereği, tüm taraftarlardan tribünleri terk etmelerini ve stadyumun içindeki ve çevresindeki güvenli alanlara yönelmelerini istedi.

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Stadyum içindeki resmi anonslarda, hava koşullarının sürekli olarak izlenmeye devam edileceği ve maçın, gök gürültülü fırtına tehlikesi sona erene kadar askıya alınacağı belirtildi.

ABD’de hava koşullarının maçların kesintiye uğramasına neden olması ilk kez yaşanmadı. Son Dünya Kulüpler Kupası’nda da gök gürültülü fırtınalar ve hava uyarıları nedeniyle maçlarda birçok kez gecikme ve kesinti yaşanmış, bu durum o dönemde organizatörleri oyuncuların ve taraftarların güvenliğini sağlamak için aynı protokolleri uygulamaya zorlamıştı.