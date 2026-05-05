İki Premier Lig kulübü, çok net bir tercihi olan Farioli ile temasa geçti

Transfer piyasası muhabiri Nicolo Schira Salı günü, Francesco Farioli'nin FC Porto'da kalacağını doğruladı. İtalyan teknik direktör, Chelsea ve bir başka Premier Lig kulübünden teklifler almış olsa da, Portekiz'de kalacak gibi görünüyor.

Farioli, geçtiğimiz hafta sonu Alverca'yı 1-0 yenerek FC Porto ile Portekiz şampiyonluğuna ulaştı.

Kısa süre önce Liam Rosenior'dan dört ay sonra ayrılan Chelsea, Porto'nun 37 yaşındaki başarılı teknik direktörüne ilgi göstermiş, ancak bu konuda bir sonuç alamamış görünüyor.

Farioli, sezonun başlarında Porto ile sözleşmesini 2028 ortasına kadar uzatmıştı. Sözleşmede 20 milyon avroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.

Porto direktörü André Villas Boas, Ajax'ın eski teknik direktörüyle çok iyi bir ilişkiye sahip. Onu, Porto projesinin başarıya ulaşması için çok önemli bir faktör olarak görüyor.