İki Hollanda kulübü, Mats Deijl’i Feyenoord’dan transfer etmek istiyor

FC Utrecht, Mats Deijl ile ilgileniyor; genellikle oldukça güvenilir bir Utrecht gözlemcisi olan Edjeuitnoord, X platformunda bu haberi paylaştı. Sağ bek oyuncusu, bu yaz Feyenoord’dan ayrılabilir.

Deijl, geçtiğimiz kış sakatlıklarla boğuşan sağ bek pozisyonuna geçici bir çözüm olarak takıma katılmıştı. Go Ahead Eagles'tan birkaç ton karşılığında transfer edilmişti.

Ancak sahada her zaman ikna edici bir performans sergileyemedi, bu nedenle Rotterdam ekibi onu şimdi transfer listesine koydu. Ancak FC Utrecht, ilgilenen tek kulüp değil.

Deijl, Friesland'dan da ilgi görebilir. Sc Heerenveen, onu Olivier Braude'nin olası halefi olarak görüyor. Kulüp, Deijl'in ayrılma olasılığını hesaba katıyor.

Deijl, şu ana kadar Feyenoord formasıyla toplamda sadece on dört resmi maçta forma giydi. Gol atamasa da iki asist yaptı.

FC Utrecht’in kadrosunda Siebe Horemans ve Niklas Vesterlund olmak üzere halihazırda iki sağ bek bulunuyor. Bu ikiliden birinin bu yaz Domstad’dan ayrılması muhtemel.