İki hazırlık maçında 3 gol… Al-Ahli, Ivan Tony’nin yerini dolduracak bir oyuncu buldu mu?

Suudi Al-Ahli taraftarları, takımın Alman Holstein Kiel’e karşı dostluk maçında aldığı ağır yenilginin ardından pek de iyi günler yaşamadı; ancak yeni bir forvet bulmaları halinde bu durumu telafi edebilirler.

Al-Ahli, Çarşamba günü Avusturya'daki "Al-Raqi" antrenman kampında oynanan maçta, Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Holstein Kiel'e 1-4 yenildi.

Al-Ahli'nin tek golünü Brezilyalı forvet Ricardo Matias attı. Matias, vatandaşı Matheus Gonçalves'in ceza sahası sınırından attığı güçlü bir yerden vuruşunu değerlendirdi. Alman takımının kalecisi topu kurtarmaya çalışsa da, boş kale önünde topu ağlara gönderdi.

Bu gol, Matias’ın Avusturya’daki hazırlık kampında Al-Ahli formasıyla attığı üçüncü gol oldu; oyuncu, ilk hazırlık maçında Avusturyalı Salfeld’i 8-0 yendikleri karşılaşmada iki gol kaydetmişti.

Al-Ahli taraftarları, genç Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda İngiliz forvet Ivan Tony’nin en iyi alternatifi olmasını umuyor; özellikle de takım, onun yokluğunda ve yerine geçecek bir forvet bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşamıştı.

Al Ahli’nin Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, Ivan Tony’nin yokluğunda Firas Al-Buraikan’a güvenmişti; ancak Al-Buraikan, as forvet olmasa da ikinci forvet olarak daha başarılı bir performans sergilemişti.

Ricardo Matias’ın geçtiğimiz kış transfer döneminde Brezilya’nın Internacional takımından Al-Ahli’ye katıldığı, ancak Elite Joy Ligi’nde sadece 21 yaş altı takımda forma giydiği belirtiliyor.