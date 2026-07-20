Suudi Al-Hilal, yaz transfer piyasasındaki güçlü hamlelerine devam etti. Takım, sadece iki hafta içinde beş transferi tamamlayarak, geçen sezon sadece Kral Kupası şampiyonluğunu kazanabildiği bir dönemin ardından, “Lider”in yerel ve kıtasal hakimiyetini geri kazanma arzusunu açıkça ortaya koydu.

Al-Hilal, Al-Fateh'ten gelen orta saha oyuncusu Muhammed Al-Sarnoukh ile 5 sezonluk bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Al-Sarnoukh, yeni sezonun başlamasına hazırlık amacıyla Avusturya'da düzenlenen takım kampına hemen katılacak.

Kulüp ayrıca, El-Hazm'dan gelen Nawaf Al-Habashi ile 3 sezonluk bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Böylece Al-Hilal, geleceğe yönelik bahis oynadığı genç yerli oyuncularla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu iki transfer tek başına kalmadı; Al-Hilal daha önce Al-Fayha'dan Sabri Dahil ve Al-Fateh'ten Abdullah Al-Anzi ile sözleşme imzalamış, ayrıca geçen sezon ayrılan milli kaleci Muhammed Al-Oweis'i geri kazanmıştı. Böylece kulübün kısa bir süre içinde gerçekleştirdiği transfer sayısı beşe ulaştı.

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Bu hamleler, yönetimin önümüzdeki sezon tüm turnuvalarda rekabet edebilecek güçlü bir kadro oluşturma isteği doğrultusunda, takımı seçkin yerli oyuncularla güçlendirmeyi ve teknik istikrarı korumayı birleştiren Al-Hilal’in yeni politikasını yansıtıyor.

Al-Hilal’in hamlelerinin bununla sınırlı kalmayacağı tahmin ediliyor. Yönetim, özellikle stoper ve sağ bek pozisyonlarındaki ihtiyaçları karşılamaya ve forvet konusunu sonuçlandırmaya devam ediyor. Böylece “Lider”, transfer döneminin sona ermesinden önce transfer piyasasındaki yoğun faaliyetlerini sürdürecek.