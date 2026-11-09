Dün akşam oynanan Barcelona-Atletico Madrid karşılaşması, Hollandalı Frenkie de Jong etrafında ender görülen bir fikir birliğine sahne oldu. Barcelonalı oyuncu, hem kendisini eleştirenlerin hem de savunanların takdirini kazanmayı başardı. Blaugrana'nın teknik direktörü Hansi Flick'in, Atleti teknik direktörü Diego Simeone dahil herkesi şaşırttığı bir gecede, De Jong'u beklenmedik bir kararla sağ bek mevkiinde sahaya sürmesi, oyuncuyu İspanya Ligi'nde zirve yarışının kritik bir karşılaşmasında zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, taraftarların bir kesimi De Jong'un kendisi için yeni olan bir mevkide, itiraz etmeden ya da tereddüt etmeden takıma yardım etme isteğini takdirle karşılarken; bir kısmı da Flick'in, sahada hangi mevkide oynarsa oynasın, oyuncunun teknik niteliklerinden vazgeçemeyeceği görüşündeydi. Özellikle de oyuncunun son dönemde birden fazla mevkide katkı sağlayabildiğini kanıtlamış olması bu görüşü güçlendiriyordu.

Sağ bek mevkiinde yer almasına rağmen De Jong, geleneksel bir bek görevi üstlenmiyordu; Barcelona topa sahip olduğunda bir orta saha oyuncusuna dönüşüyordu ki bu, Marc Bernal'in çıkışının ardından üstlendiği mevkiydi. Simeone de Flick'in kararını bir zayıf nokta olarak değerlendirmedi ve bu boşluğu kullanmak için geleneksel bir kanat oyuncusu sahaya sürmedi; bunun yerine bu mevkide, hızdan ve çalımdan çok beceriye dayanan bir oyuncu olan Alex Baena'yı tuttu.

De Jong, Barcelona'da ilk 11 mevkii için güçlü bir rekabete giriyor

Hollandalı orta saha oyuncusu, ilk 11'de yer kapmak için hâlâ güçlü bir şekilde rekabet edebileceğini kanıtladı. Oysa görev hiç de kolay değil; Wanda Metropolitano'da dikkat çekici bir maç çıkaran Pedri Gonzalez, sakatlığından kurtulur kurtulmaz vazgeçilmez bir unsur hâline gelecek olan Rodri, teknik özellikleriyle takıma farklı çözümler sunan Marc Bernal ve hâlâ yerini geri kazanma umudunu koruyan Gavi gibi öne çıkan isimler bulunuyor.

De Jong, aylarca süren bir yokluğun ardından ilk 11'deki yerini geri kazanmak için mücadele etmesi gerektiğinin farkına vararak yeni durumuna alçakgönüllülükle yaklaştı; tecrübesinden ve teknik ekibin gereksinimlerine uyum sağlama kabiliyetinden faydalandı. Bu da dönüşünden bu yana, çok kısa bir süre içinde dört farklı mevkide oynamasıyla açıkça ortaya çıktı.

De Jong, Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'nun son dakikalarında oyun kurucu mevkiinde boy gösterdi, ardından Alaves karşısında asli bir stoper olarak oynadı, daha sonra Atletico Madrid karşısında ikinci yarıda sağ beke geçti; Aston Villa ve Atletico maçlarının son dakikalarında ise yeniden orta sahaya döndü. Böylece profesyonel kariyerinin en tuhaf haftalarından birini yaşadı.

De Jong'un Atletico Madrid karşısındaki rakamları gerçek değerini ortaya koyuyor

De Jong'un Atletico Madrid karşısında yalnızca 45 dakikadaki istatistikleri, Barcelona'nın performansındaki etkisinin boyutunu gözler önüne serdi. Son hücum üçlüsünde tamamlanan pas sayısında 22 pasla takımın oyuncuları arasında birinci sıraya yerleşti; ayrıca 67 pasın 65'ini tamamlayarak yüzde 97'lik bir başarı oranıyla toplam isabetli pas sayısında dördüncü sırada yer aldı.

Pas sayısında De Jong'u yalnızca 66 pas kaydeden Pedri ile, bu istatistiğin zirvesinde yer almaya alışkın stoperler Pau Cubarsi ve Gerard Martin geçti; bunlardan ilki 106, ikincisi ise 69 pas tamamladı. Hollandalı oyuncu, Barcelonalı oyuncular arasında top temas sayısında 74 temasla yedinci sırada yer aldı ve üç kez top kazandı.

Ancak rakamların ve istatistiklerin ötesinde, De Jong'un en belirgin etkisi, ikinci yarıda Barcelona'nın oyuna egemen olmasını sağlama kabiliyetinde ortaya çıktı. Topla oynarkenki alışılmış sakinliği, Pedri ile olan belirgin uyumu, defansif görevlere bağlılığı ve ikili mücadelelerdeki odaklanması sayesinde Atletico Madrid'in tehlikesini sınırlamaya katkıda bulundu. Bunlar, geçmişteki bazı dönemlerinde her zaman yeterince mevcut olmayan yönlerdi.

Flick'in, De Jong'un yeni versiyonuna ihtiyacı var

Kimse De Jong'u sağ bek mevkiinde görmeyi beklemiyordu ve sakat savunmacıların dönüşünün yaklaşmasıyla bu durum belki de bir daha tekrarlanmayacak. Ancak bu deneme, takıma belli bir istikrar kazandırdı ve oyuncunun, tercih ettiği mevkiden fedakârlık etmek pahasına bile olsa, grup için fedakârlığa hazır olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak mesele, ne geçmişteki seviyesini abartmak ne de tek bir maçta sergilediklerini aşırı derecede yüceltmekle ilgili. Orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle Barcelona'da ilk 11'de yer almak zorlu bir meydan okuma olmayı sürdürecek. Ancak asıl ilgiyi hak eden, teknik kalitesini korumasının yanı sıra daha fazla bağlılık ve takımın ihtiyaçlarına uyum sağlama isteği gösteren De Jong'un yeni versiyonudur. Bunlar da Barcelona'nın bu sezon bütün kupalarda yarışmak istiyorsa fazlasıyla ihtiyaç duyduğu niteliklerdir.