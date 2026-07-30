Real Madrid, Fildişi Sahilili Leipzig oyuncusu Yan Diomande'nin transferini, Alman ekibinin Avusturya'daki hazırlık kampına gitmesinden önce tamamlamak için baskı yapıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

"Sky Sport - Almanya" muhabiri Alman gazeteci Florian Plettenberg, bugün perşembe günü "X" platformundaki hesabından şunları söyledi: "Real Madrid, Leipzig'in cumartesi günü Avusturya'daki antrenman kampına gitmesinden önce, Yan Diomande'nin transferini Leipzig ile tamamlamak için baskı yapıyor."

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Aynı kaynağa göre Real Madrid, bugün Leipzig ile yeniden görüşmeler gerçekleştirdi.

Plettenberg sözlerine şöyle devam etti: "Diomande hâlâ Leipzig'de bulunuyor ve süreci profesyonellik ve sabırla yönetiyor; iki kulüp arasında bir anlaşmaya varılmasını bekliyor. Transfer sürüyor."

19 yaşındaki Diomande kanat mevkisinde oynuyor. 2025 yazında İspanyol ekibi Leganes'ten Leipzig'e katılan oyuncu, Almanya Ligi'nde dikkat çeken bir sezon geçirdi.

Transfer için Paris Saint-Germain de yarışıyor; ayrıca Liverpool ve Manchester City'nin de Fildişi Sahilili yıldıza ilgi duyduğu yönünde haberler dolaşıyor.



