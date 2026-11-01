Everton forması giyen İngiliz Jack Grealish, yeni bir disiplin kriziyle gündeme geldi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre oyuncu, Carabao Cup'ta Newcastle United ile oynanan ve Everton'ın 3-1 kazandığı maçın kadrosundan kulübün iç kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle çıkarılmadan önce, iki gece üst üste eğlenip bol miktarda alkol almıştı.

İngiliz "The Sun" gazetesinin haberine göre, 31 yaşındaki Grealish, geçtiğimiz 19 Ekim'de başkent Londra'daki Grosvenor House Oteli'nde düzenlenen "Pride of Britain" ödül törenine katıldıktan sonra eğlencelerine başladı. Ardından Victoria bölgesindeki "Bam Karaoke Box" adlı karaoke barına geçen oyuncu, burada arkadaşlarıyla birlikte sabahın ilk saatlerine kadar uzun saatler geçirdi.

Gazetenin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, oyuncu ödül töreninin ardından oldukça yüksek bir moralle, bir grup arkadaşıyla alkol almak ve şarkı söylemek için dışarı çıktı. Kaynak, grubun mekândan geç saatte ayrıldığını, Grealish'in ise geceden keyif aldığının görüldüğünü belirtti.

Eğlenceler ertesi gece de devam etti. Everton'lı oyuncu, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Wilmslow kentinde bulunan "The Mucky Pub" adlı barda, takım arkadaşları Jordan Pickford ve Tyler Dibling'in yanı sıra eski Manchester City'li takım arkadaşı Kyle Walker ile birlikte görüldü.

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Habere göre grup, barın özel bir odasında Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izledi ve bu sırada bol miktarda alkol tüketildi. Orada bulunanlardan birinin ifadesine göre Grealish bu ortama katıldı, ardından ise Altrincham'daki bir bowling salonuna geçti.

Grealish'in kadro dışı kalmasının ardında antrenman devamsızlığı var

Oyuncunun eğlenceleriyle ilgili çıkan tartışmalara rağmen, haberler bunları resmi olarak Newcastle maçından çıkarılma kararıyla ilişkilendirmedi. Haberlerde, doğrudan sebebin, oyuncunun önceden izin almadan antrenman seanslarından birine katılmaması olduğu belirtildi.

Grealish, bir önceki hafta sonunda Premier Lig'de Arsenal ile oynanan maçta da forma giymemişti. Hastalığından iyileşmesinin ardından dönmesi beklenirken, kulübün kendisine disiplin işlemi uygulama kararı almasının ardından Everton'ın Newcastle maçı kadrosunda yer almadı.

Everton resmi açıklamasında, oyuncunun kulüp içi disiplin kurallarını ihlal etmesi nedeniyle müsabakada görev alamayacağını teyit etti. 63 yaşındaki teknik direktör David Moyes de kararı destekleyerek şunları söyledi: "Ayrıntılara girmeyeceğim. Kararı kulüp aldı ve ben bunu destekliyorum, bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum."