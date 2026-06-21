İki Eredivisie kulübü, Mohamed Ihattaren ile ilgileniyor

AZ’nin teknik direktörü Leeroy Echteld, Mocro Inside’da yaptığı açıklamada Mohamed Ihattaren’in AZ’ye gelmesini çok istediğini belirtti. Ancak teknik direktör, kulübün scouting departmanının bu transferi desteklemeyeceğinden endişe duyuyor.

“AZ’de veriler belirleyicidir ve bu verilerde o yeterince yüksek puan almıyor,” diye söze başlayan Echteld, “Ancak bu, onun için ideal bir adım. Ondan biraz daha fazlasını bekleyen bir kulüp. Formda olması şartıyla, onu takımda görmek isterim,” dedi.

“O da böyle bir maceraya atılmak için çok hevesli. Mo’yu şahsen tanıyorum. Bir süredir RKC ve Fortuna Sittard’da oynuyor, ancak henüz tam formunda değil,” diye devam ediyor.

“Yine de iyi iş çıkarıyor. Maçlarını izlediğimde her zaman belirleyici bir rol oynadığını görüyorum. Ancak çok daha formda olması gerekiyor ve bu konuda zorlanıyor.”

“Bu beslenme, yaşam tarzı meselesi, ama aynı zamanda bunun için ne kadar çaba göstereceği de önemli. Mesele içsel motivasyon. Eğer bunu başarabilirse, adeta uçabilir, çünkü o çok iyi bir oyuncu,” diye sözlerini tamamlıyor AZ’nin teknik direktörü.

Sunucu Nordin Ghouddani ise, Ihattaren’in hizmetlerine ilgi duyan tek kulübün Echteld olmadığını, FC Twente’nin de durumunu yakından takip ettiğini belirtiyor.

“Bir ay önce Erik ten Hag (Twente’nin teknik direktörü, ed.) ile konuştum. Ihattaren’in transfer bedeline bağlı olarak, onu kadrosuna katmayı çok istiyor.”

Ihattaren, sözleşmesindeki bir madde gereği üç milyon euro karşılığında Fortuna Sittard’dan ayrılabilir; ancak Limburg’lu kulüp daha düşük teklifleri de kabul edebilir.