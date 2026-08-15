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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İki aylık aradan sonra: Mendy, Al Ahli'nin Kral Kupası yolculuğuna başlıyor

Al Anwar - Al Ahli
Al Anwar
Al Ahli
King Cup
E. Mendy
Suudi Arabistan
Senegal

Senegalli kaleci, "asil"in Roshn Ligi'ndeki ilk maçlarında yer almadı

Al Ahli kalecisi Senegalli Edouard Mendy, Two Holy Mosques'un Hizmetkârı Kupası'ndaki serüvenine başlarken takımının kalesini korumaya hazır hale geldi.

Al Ahli, Two Holy Mosques'un Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda, Suudi Yelo Birinci Lig'de mücadele eden Al Anwar'a öbür gün Pazartesi konuk olacak.

Suudi "El Riyadiyye" gazetesi, Mendy'nin geçtiğimiz dönemde sakatlığından iyileşmek için tabi tutulduğu rehabilitasyon programını tamamladıktan sonra maça katılmaya hazır hale geldiğini yazdı.

Senegalli kaleci, 2026 ABD, Kanada ve Meksika Dünya Kupası grup aşamasının ikinci haftasında ülkesinin milli takımıyla Norveç maçında oynarken dizinde burkulma sakatlığı yaşamış ve o günden bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

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King Cup
Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Gazete, Mendy'nin son günlerde kondisyon ve fizik testlerine tabi tutulduğunu ve bunları başarıyla geçtiğini, ardından takım antrenmanlarına katıldığını ve maçlarda oynamaya hazır hale geldiğini belirtti.

34 yaşındaki kaleci, Suudi Roshn Ligi'ndeki serüveninin başında, tam olarak geçtiğimiz Perşembe günü Al Awwal Park sahasında Al Diriyah'ı tek golle mağlup ettikleri maçta Al Ahli'de forma giyememişti.

Hatırlatmak gerekirse, Mendy 2023 yazında Chelsea'den transfer olduğu Cidde ekibinin şu anki kaptanı konumunda olup, takımın iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve Suudi Süper Kupası'nı kazanmasına katkı sağladı.

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