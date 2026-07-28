Nassr'ın eski teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, yaklaşık iki ay süren bir aranın ardından Suudi kulübüne geri döndü.

Jesus, geçen sezonun sonunda Nassr'ın çalıştırıcılığını bırakarak İspanyol Roberto Martinez'in yerine Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne geçmişti; kendisinin "Suudi devinde" bıraktığı yerin ise Avustralyalı Ange Postecoglou aldı.

Nassr kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabından, Portekizli teknik adamın Suudi ekibinin Portekiz'in başkenti Lizbon'daki kampını ziyaret ettiği anlara ait fotoğraflar paylaştı.

Jesus, İspanyol savunmacı Inigo Martinez, Brezilyalı kaleci Bento, orta saha oyuncusu Abdullah el-Hayberi ve forvet Abdullah el-Hamdan gibi başkent ekibinin birçok oyuncusuyla şakalaştı.

Portekiz Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörünün, Nassr'ı 7 yıllık bir aranın ardından Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna taşıdığı, ayrıca Japon Gamba Osaka'ya yenilmeden önce AFC Şampiyonlar Ligi 2 finaline yükselttiği hatırlatılır.