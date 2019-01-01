Iker Casillas'tan sevenlerini rahatlatan paylaşım

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan tecrübeli kaleci Iker Casillas’tan sevenlerini rahatlatan açıklama geldi.

Antrenman esnasında, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ’nun 37 yaşındaki file bekçisi Iker Casillas, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile durumunun iyi olduğunu belirtti.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 Mayıs 2019

Casillas yaptığı paylaşımda “Her şey kontrol altında, büyük bir korku yaşadık ama şu an sağlıklı durumdayım. Gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Porto da gün içerisinde yaptığı açıklamada tecrübeli file bekçisinin durumunun stabil olduğu ve kalp probleminin giderildiğini belirtmişti.